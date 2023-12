“No creo que se haya quitado la vida”: Carlos Carlín deja misterioso mensaje sobre muerte de Diego Bertie

¡En la memoria de todos los peruanos! Hace más de un año, una noticia conmocionaba a todos los peruanos. Los medios informativos anunciaban el sensible fallecimiento de Diego Bertie, recordado y entrañable actor peruano. Su muerte enlutó a todo el país y sus amigos más cercanos aún lo recuerdan con mucho cariño. Carlos Carlín es uno de ellos y en una reciente entrevista, señaló que no cree que el carismático artista se haya quitado la vida. ¿Qué quiso decir?

Carlos Carlín habla sobre el fallecimiento de Diego Bertie

En una reciente entrevista con Beto Ortiz, Carlos Carlín recordó el sensible fallecimiento de Diego Bertie. El pasado 15 de agosto de 2022, el actor cayó desde el piso 14 del edificio donde vivía y camino al hospital perdió la vida. Su muerte aún causa conmoción en diversos artistas y usuarios en redes, ya que era uno de los actores más queridos a nivel nacional.

Carlos Carlín no dudó en recordar los buenos momentos que pasó junto a Diego Bertie y reconoce que la noticia le afectó bastante. Según reveló, él tenía bastante cercanía con el recordado actor de “De Vuelta al Barrio” e incluso fue su inspiración para entrar al mundo artístico.

“Me dolió muchísimo, fue muy duro para mí, yo lo quería porque fue un actor que yo veía cuando yo no lo era; fui su asistente y lo acompañaba hasta al baño. Yo era un jala cables y él una estrella. Trabajamos mucho juntos”, señaló.

El también actor reveló que fue un año difícil para él debido a una serie de hechos desafortunados que sucedieron a finales del 2022.

“Murió Diego (Bertie), muere mi mamá en enero y tuve que dormir a mi perro después de 14 años. Un año de mier**”, expresó Carlos en ‘Beto a saber’.

No cree en suicidio

Las razones del fallecimiento de Diego Bertie siempre quedarán a la incógnita. Muchos señalan que “Felipe Sandoval” se quitó la vida, mientras que otros indican que pudo haber sido un accidente.

Para Carlos Carlín, la segunda opción es la más viable y lo revela desde la cercanía que él tenía con Diego Bertie. Sin embargo, prefiere no ahondar mucho en el tema por respeto a la familia del desaparecido actor.

“Yo no estoy seguro de que Diego haya tomado una decisión como esa (cometer suicidio), no lo estoy. Pudo haber sido producto de un accidente. La gente pensará eso seguramente (que se suicidó), pero pudo ser un accidente. Caerte sin querer lanzarte…”, expresó Carlos Carlín.

No me corresponde hablar de esto porque Diego tiene una hija preciosa y mucha gente que lo quiere. Pero si hablamos del tema puntual de quitarse la vida, creo que este no ha sido el caso, aunque también puede ser muy respetable”, puntualizó.