“No creo que vuelva”, Magaly Medina habló sobre su hijo

La conductora Magaly Medina fue entrevistada por Verónica Linares y reveló detalles de su vida privada nunca antes contada.

Como se sabe la popular «Urraca» sólo tuvo un hijo del que poco o nada se sabe pues decidió alejarse de las cámaras.

Sin embargo, la pelirroja conductora afirmó que su hijo tiene una buena vida lejos del Perú.

“No está casado, tampoco tiene hijos [¿No te ha hecho abuela?] Felizmente. Mi hijo es bien difícil tiene una personalidad difícil. Tiene un carácter complicado, yo que soy su madre lo sé. Sé que ha tenido enamorada, yo respeto su anonimato”, dijo la «Urraca».

Además, Magaly afirmó que está feliz con que su hijo esté fuera pues así no vive bajo su sombra y tiene una vida normal, común y corriente como de cualquier persona lejos de las cámaras.

«Los hijos de las personas famosas tienden a ensombrecerlos, a no dejarlos desarrollar. Espero que mi hijo lo haga fuera del Perú, acá no lo ha podido hacerlo. Está afuera, no está acá, decidió irse afuera. No creo que vuelva y supongo que vendrá a visitarnos en Navidad”, afirmó.

Por último, Medina recalcó que se encuentra feliz de que su hijo haya trazado su propio camino y a pesar de que lo extraña está orgullosa de lo que viene logrando.

“A mí me encanta que mi hijo que esté lejos, porque sé que allá es un anónimo, no es el hijo de Magaly Medina», finalizó la conductora.