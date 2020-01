‘Foquita’ le hace nueva demanda a Melissa

“Voy a luchar por mis hijos”. Palabras de Melissa Klug, que ayer acudió 4° Juzgado de Paz Letrado para cumplir con la citación sobre el pedido de reducción al 60% de la pensión de alimentos de su expareja y padre de sus dos hijos, el futbolista Jefferson Farfán. Pese a que ya todo estaba programado, la diligencia se canceló pues según detalló Klug el jugador no se presentó y el abogado de este no tenía una carta poder para representarlo ante el juzgado.

“Yo le he pedido al juez que el padre de mis hijos muestre los contratos si es que se le ha reducido el sueldo. Él sigue viviendo su vida como siempre. Esto no es hacia mí, sino hacia mis pequeños. Le quiere quitar la calidad de vida que le puede dar, que les ha estado dando. Todavía que no está presente en su día a día, y quiere reducirles el 60% de la pensión”, expresó indignada.

Minutos después, Melissa sale de la audiencia y declaró que Jefferson le habría interpuesto otra demanda indicando que sus tres hijas viven del dinero que él pasa, incluso hasta habría mostrado sus movimientos migratorios.

“Me da muchísima pena que se esté metiendo con mis hijas. Si él me quiere dar, sabe dónde darme. Para cualquier madre, meterse con sus hijos es lo peor que le puedes hacer. A personas ajenas les da de todo y a sus hijos les quiere quitar. Ya se está metiendo con mis hijas, en hablar, en mencionarlas e incluirlas en este juicio”, manifestó indignada.