«No deberían estar» ¿Personajes de la farándula peruana en contra de la participación de mujeres trans en el Miss Universo?

Tras el reciente certamen de belleza Miss Universo 2023, algunas figuras del espectáculos peruano opinaron sobre la participación de mujeres trans. En tal sentido, Carlos Cacho y uno de los hermanos «Paletazo» estuvieron en programas de espectáculo para dar más detalles al respecto. Cabe resaltar que la participación de Rikkie Kollé y Marina Machete no pasó desapercibida por los usuarios en redes sociales que presenciaban el evento. Ambas son mujeres transgénero que se sometieron a un tratamiento hormonal para alcanzar su transición de hombre a mujer. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡Vamos Perú! Camila Escribens lista para brillar en la gran final de hoy del Miss Universo 2023

Mujeres transgénero en el Miss Universo 2023

El certamen de belleza Miss Universo 2023 no solo ha sorprendido por celebrar su edición número 72. sino porque ha sido una edición histórica. Ahora ha añadido por primera vez a la comunidad LGTBIQ con el cual agregó a dos mujeres transgénero al certamen de belleza. Se trata de Rikkie Kollé y Marina Machete quienes rompieron tabús y tuvieron que someterse a un tratamiento hormonal para lograr su transición de hombre a mujer. Además, representaron a Países Bajos y Portugal, respectivamente.

“Como mujer trans, me he enfrentado a muchos obstáculos en mi camino, pero afortunadamente, y especialmente con mi familia, el amor resultó ser más fuerte que la ignorancia”, señaló Marina Machete. “Creo que nací en el cuerpo equivocado. Nací siendo el pequeño Rik, pero quería ser la gran Rikkie. La transición de hombre a mujer se convirtió en algo que me hacía sentir como en casa, y mujer transgénero también”, sostuvo Rikkie Kollé.

También te puede interesar leer: ¡Brilló, pero no alcanzó! Camila Escribens solo llegó al Top 10 del Miss Universo y usuarios la elogian en redes

¿Farándula peruana en contra de las participación trans en el Miss Universo?

Con respecto a este hecho, Carlos Cacho y uno de los hermanos Paletazo opinaron sobre el tema. Por su parte, uno de los hermanos sostuvo que las mujeres trans no deberían participar en este certamen de belleza. En tanto, Carlos Cacho no fue tan claro al respecto. Sin embargo, no se mostró feliz luego de conocer este suceso.

«Las reglas no las pongo yo, las pone Miss Universo. ¿Si una mujer participara en un concurso trans sería bien recibida?», sostuvo Carlos Cacho en el programa América Hoy cuando se le consultó sobre el tema. «Yo no tengo nada contra las chicas trans, pero para mi no deberían estar (en el certamen de belleza Miss Universo)», señaló uno de los hermanos Paletazo.