“No dejó de patalear, llorar y gritar”: Korina cuenta que vivió drama con su hija en el avión

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La modelo Korina Rivadeneira reveló, a través de su cuenta oficial de Instagram, que pasó por uno de sus peores vuelos tras su regreso a tierras peruanas desde Estados Unidos. La protagonista, su hija.

De acuerdo a sus historias de Instagram, su menor hija Lara estuvo muy inquieta, al punto de patalear y gritar. “¡Oficialmente el peor vuelo de mi vida!!! Lara no dejó de patalear, llorar y gritar. ¡Hasta ahora no entiendo por qué!”. Su pañal estaba bien, durmió antes del vuelo así que no pudo ser estrés, la alimenté bien, le puse videos, tenía su chupón, no le faltó nada… pero Dios mío qué fue eso!???”, escribió la también actriz.

También puedes ver: ¡Justo en la cara! Maluma fue mordido en el rostro por su perro dóberman

Al mismo tiempo, la exchica reality lamentó el comportamiento de su hija, pues según fue testigo, los pasajeros no pudieron descansar. “Estoy segura que nadie en mi vuelo pegó un ojo gracias a Lara. Estoy en shock y exageradamente agotada”.

En ese sentido, Korina Rivadeneira pidió consejos para tratar los berrinches de los niños: “Más adelante quiero saber mamis cómo manejas los berrinches porque yo hoy “pude graduarme”, pero me rendí. Necesito hablar esto con expertas. ¿Será un nuevo brote de crecimiento? Adiós, dormiré por 20 horas. No estoy mañana para nadie ni para nada”.

También te puede interesar: Christian Cueva tiene romántico detalle con Pamela López: “26 meses de casado”

«Se supone que no podía salir embarazada si daba de lactar»

La ex chica reality Korina Rivadeneira se encuentra saltando en un pie después de confirmar que estaba esperando a su segundo bebé junto a Mario Hart.

“Tengo 13 semanas, me enteré hace muy poco que estaba embarazada y fue una sorpresota porque yo pues estaba dando de lactar y se supone que no podía salir embarazada”, dijo la modelo.

Además señaló que con su primera hija fue cesareada por lo que debía esperar un tiempo correspondiente para poder ser madre nuevamente sin embargo todo pasó muy rápido Rivadeneira.

Mira también: Nicola Porcella furioso por la clonación de sus tarjetas