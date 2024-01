«No descarto la idea»: Maju Mantilla reveló que le gustaría que la convoquen para «El Gran Chef Famosos»

En el más reciente programa de «Arriba Mi Gente», Maju Mantilla destacó sus habilidades en la cocina al preparar un suculento plato marino llamado «Chaufa Tropical con Pulpo». Tras exhibir su talento culinario, la exreina de belleza no descartó la posibilidad de participar en la próxima edición de ‘El Gran Chef: Famosos’. Conoce qué fue lo que dijo en la siguiente nota.

Maju Mantilla se mostró interesada por pertenecer al reality de cocina

La popular conductora de ‘Arriba Mi Gente’ mostró su interés por formar parte del reality más famoso del Perú. En el más reciente programa matinal, ella mostró sus dotes para la cocina al preparar un «Chaufa Tropical con Pulpo». En ese sentido, sostuvo que le gustaría que la convocaran para «El Gran Chef Famosos».

“Me gusta cocinar no es que yo sepa mucho porque no cocino en casa, tengo una persona que me ayuda; sin embargo, cuando he estado soltera me he dedicado a cocinar todo el tiempo, entonces idea tengo. No es que me sepa las recetas tal cual, pero busco en internet cómo preparar algún plato y sigo las indicaciones”, dijo Maju Mantilla respecto a sus habilidades en la cocina.

“Yo sé que es bastante tiempo en el día por las grabaciones, pero no descarto la idea. Me gusta bastante y sigo a diario El Gran Chef, no rechazo la idea de ser parte del programa”, dijo la exreina de belleza.

Olvida el ampay de su esposo

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo enfrentaron críticas hace algunos meses. A pesar de que la exreina de belleza siempre se mantuvo alejada de los escándalos, el año pasado se convirtió en foco de atención durante varias semanas. Su esposo fue fotografiado ingresando a un reconocido hotel en compañía de Mariana de la Vega, pero al parecer, esa situación quedó en el pasado. El deportista y empresario no vaciló en compartir una adorable fotografía junto a la presentadora de televisión, confirmando así su reconciliación.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo al parecer están “oficialmente reconciliados” y contándolo al Perú entero en Navidad. Ella había contado en su momento que estaban distanciados y luego de innumerables veces captados, hoy comparten su primera postal juntos después de meses 🎄 pic.twitter.com/8FHiCkeLWM — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) December 25, 2023

No obstante, ya que la Navidad conlleva la idea de perdón, parece ser que Maju Mantilla optó por brindarle otra oportunidad a su relación con Gustavo Salcedo. Durante las fiestas navideñas, el esposo de la exreina de belleza compartió una imagen de ambos, confirmando los rumores sobre su reconciliación. En la foto, la pareja aparece más unida y feliz que nunca, evidenciando que los problemas surgidos por supuestas situaciones de infidelidad han quedado en el pasado.