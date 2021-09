«No descarto volverme a enamorar», dijo Dalia Durán ex de John Kelvin

Compartir Facebook

La cubana Dalia Durán abrió su corazón y afirmó que considera volver a enamorarse pero siempre poniendo como prioridad a sus hijos quienes son el motor de su vida.

Como se recuerda, Dalia atravesó un duro episodio de su vida al haber sido maltratada física y psicológicamente por su ex pareja y padre de sus 5 hijos John Kelvin, el suceso fue mediático y muy comentado en los medios quienes en todo momento salieron en defensa de Dalia por tratarse de un caso de violencia contra la mujer.

Después de la tormenta viene la calma, pues la cubana mencionó que no le cierras las puertas al amor y si en algún momento llega el hombre indicado ella pondrá por delante a sus hijos ya que son todo para ella.

«Es algo que no ando buscando en lo sentimental, pero no descarto volver a enamorarme y tener un buen hombre en mi vida. Eso siempre pensando primero en mis hijos. Cuando una es madre tiene que ser demasiado cuidadosa con esos temas«, dijo Durán.

Además recalcó que aún no hay nadie especial en su vida pues considera que sus hijos son lo más importante para ella y así será por el resto de su vida por lo que descartó que este saliendo o conociendo a alguien.

Cree en el amor

Asimismo, a pesar de haber tenido mala suerte en el amor con un final lamentable pero que la volvió una mujer más fuerte, Dalia confía en el amor verdadero pues todos deben darse una oportunidad de ser felices.

«Siempre lo he dicho, el amor verdadero es algo bello y uno nunca debe cerrarle las puertas a las cosas bonitas que se presentan en la vida, siempre que estas te llenen de felicidad y paz. Las cosas que nos causan dolor jamás serán buenas compañeras», agregó.

Durán sigue atravesando un largo camino por superar el trágico momento en su vida por lo que continúa con terapias por el bien personal y por el de sus hijos quienes merecen tener una madre fuerte y valiente que los proteja y cuide.

No evitó ser consultada por el cumbiambero y afirmó que los procesos legales ya están en trámite por lo que prefiere no hablar del tema pues John Kelvin no es una persona grata en su vida.

Además según recalca Dalia las amenazas en su contra cesaron y ahora se encuentra viviendo más tranquila en otro distrito para su seguridad y la de su familia.