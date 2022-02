«No deseo una relación con nadie», afirma Dalia Durán

Compartir Facebook

La cubana quien estuvo en el ojo de la tormenta por ser víctima de agresión por parte del cumbiambero John Kelvin afirmó que no está interesad en iniciar algún tipo de relación ya que su prioridad por el momento son sus hijos.

Dalia habló a vísperas de celebrar la fechar del amor y la amistad y recalcó que la pasará en compañía de sus hijos quienes son su mayor motivo para salir adelante.

“El amor de un hombre no es prioridad en mi vida, no deseo una relación con nadie. El amor más grande es el de mis hijos y la pasaré cada año junto a ellos”, sostuvo la cubana.

Por su parte, Durán se encuentra muy emocionada por lanzar su nuevo tema musical que promete ser un éxito pero por el momento está concentrad en recuperar sus cuentas ya que según la rubia sufrió un hackeo de todas sus cuentas personales.

Además, sostuvo que John Kelvin estará tras las rejas 5 meses más lo que la tiene muy preocupada pues afirma que es un proceso doloroso y difícil para ella. aún así el artista sigue velando económicamente por sus hijos.

«No se cuánto más pueda aguantar», dice Dalia Durán en Año Nuevo

La ex pareja de John Kelvin ofreció un mensaje por Año Nuevo y recordó todo lo que dejó en el 2021 el cual la marcó de por vida.

El último día del año la cubana usó sus redes para reconocer todos sus aciertos y desaciertos por lo que no dudó en explayarse en un mensaje el cual fue aplaudido y criticado por algunos usuarios.

“Este año me enseñó a no planear tanto la vida. He librado batallas de las que cualquiera no se levanta y aquí estoy, recuerdo cada segundo desde que tengo 3 años de edad y sí que no ha sido fácil”, se lee en la última publicación de la presentadora cubana.

Y como era de esperarse Dalia también mencionó lo que le tocó vivir con John Kelvin a quien denunció por agresión física, psicológica y sexual, denuncias que lo llevaron a pasar sus días en el penal de Lurigancho desde hace ya poco más de 6 meses.