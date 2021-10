«No entiendo como ganó hace dos años», Santi ‘chanca’ a Vania Bludau

Compartir Facebook

Vania Bludau viene recibiendo críticas de parte y de sus compañeras del programa de competencia de baile Reinas del Show, pues al parecer no estaría concentrada a 100% en sus presentaciones.

Sin embargo, el jurado que ‘le dio con palo’ por su desempeño en la pista fue Santi Lesmes quien no tuvo reparo para criticar fuertemente a la modelo.

“No entiendo como gano hace dos años, supongo que era otro nivel”, fueron las duras palabras del español Santi.

Por su parte Gabriela Herrera concursante del programa afirmó que ha visto a Vania muy desconcentrada en sus presentaciones y ensayos.

Incluso la jurado Morella Petrocci señaló que al baile de Vania mucha fuerza y potencia ya que siente que esta flojeando y no está demostrando todo de ella para impresionarlos.

Asimismo la popular ‘Chabelita’ fue consultada por el rendimiento de su compañera y dijo que ella también se quiere ir a Vichayito en Piura donde se le vio vacacionar a la modelo sin dedicarle el tiempo y concentración que requiere la competencia de baile.

«Yo me levanto, duermo, ceno y desayuno recordando los pasos de baile», dijo ‘Chabelita’ dando a entender que Vania se está confiando mucho en cada gala.

Vania Bludau sorprende con tremenda revelación: “En dos años tengo que ser mamá”

La ex chica reality reveló sus ganas de convertirse en mamita y asegura que ya conversó con Mario sobre sus planes a futuro.

En el programa Estás en Todas, Vania Bludau confesó que quiere convertirse en mamá dentro de dos años: “Sí o sí, escucha bien, en dos años tengo que ser mamá porque quiero y es la mejor edad. Quien esté, si no, ya chau”, indicó.

La modelo menciona que le gusta tomar decisiones a su debido momento y no hacer las cosas ‘alocadamente’: “Tenemos una relación de menos un año, no me gusta hacer las cosas alocada. Puede sonar muy mal, pero para ser madre soltera, mejor me consigo un donante. Perdón si ofendo a una persona, pero sí me muero por ser mamá”, comentó.

Contó que el tema de la maternidad ya lo conversó con Mario y que si él no quiere, terminan: “Antes él decía que cinco, luego tres y ahora hemos quedado en un par, así que si en un par no, mucho gusto, Mario”, expresó entre risas.