«No es el tipo de hombre que me gusta»: Kiara Lozano responde a fans que la relacionan con Edu Baluarte [VIDEO]

Corazón Serrano es conocido a nivel nacional e internacional por sus canciones de cumbia. Además, cuenta con grandes voces en su delantera y entre ellos se encuentra Kiara Lozano y Edu Baluarte. Donde muchos usuarios comentaron sobre una posible relación sentimental entre ellos.

Kiara Lozano responde claro

La vocalista Kiara Lozano ingresó a la agrupación de Corazón Serrano hace dos años. Por su parte, su compañero Edu Baluarte ingresó en enero de este año, aunque parece que ya se habría retirado del grupo hace aproximadamente un mes.

Desde la entrada de Edu al grupo, los fans lo vincularon con cada una de sus compañeras. Uno de los rumores más sonadas fue de una supuesta relación amorosa de Edu Baluarte con Kiara Lozano. Aunque en más de una ocasión, ambos aclararon que no era cierto, los fans han continuado preguntando lo mismo a los artistas.

Actualmente, Kiara Lozano se encuentra de vacaciones de los escenarios de Corazón Serrano y se está en su natal tierra Rumisapa. En una transmisión en vivo, la cantante decidió responder algunas preguntas de su público y respondió otra vez ante la cuestión de una relación con Baluarte.

«¿Qué había entre nosotros en primer lugar? Relación de trabajo será… porque yo siempre he dicho que él no es el tipo de hombre a mí me gusta», contestó claramente Kiara sobre Edu Baluarte.

También, aclaró que no tiene un prototipo de hombre al hablar del físico: «No me interesa si es moreno, blanco, trigueño, si es alto o si es chato. Cuando uno se enamora, se enamora, es así… pero de Edu no me enamoré. No ha sido nada».

¿Edu Baluarte salió de Corazón Serrano?

Edu Baluarte ingresó en enero de este 2023 y algunas veces se ausentaba en algunos conciertos, pero finalmente regresaba. Estos detalles son notados por sus seguidores y ahora último, su salida del grupo ha tomado gran fuerza.

Desde el 04 de noviembre, Corazón Serrano ya no incluye la imagen de Edu Baluarte en sus afiches de próximas presentaciones. Ocasionando nuevamente la pregunta de sus fans, sin tener una respuesta de la agrupación.

El grupo siempre comparte fotografías de sus presentaciones y desde el 08 de octubre, Edu Baluarte ya no aparece en ninguna foto. Sus seguidores consideran que su ausencia por dos meses ya significaría que no forma parte de la agrupación.