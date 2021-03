“No es la persona que me gusta para mi amiga”: Recuerdan que ‘Peluchín’ no pasaba a Alfredo Zambrano

Compartir Facebook

El polémico conductor de espectáculos Rodrigo González, quien entabla una gran amistad con Magaly Medina recalcó en muchas oportunidades que el notario Alfredo Zambrano no era santo de su devoción. ¿Tenía razón?

Al parecer, el tiempo le dio razón, pues ‘Peluchín’ manifestó en reiteradas ocasiones que no veía futuro en esa relación (Magaly Medina y Alfredo Zambrano) debido al carácter de ambos y a las ‘diferencias’ que incluso les llevó a terminar por largos ochos meses.

Rodrigo González conocía detalles de la relación entre su amiga y el notario, por ello, le habría advertido que de esa manera, el matrimonio no iba a prosperar. Sin embargo, la ‘Urraca’ enamorada, se casó.

“Definitivamente no es la persona que me gusta para mi amiga. Pero es una decisión de ella y si ella cree que un matrimonio va a solucionar las diferencias, le deseo todo lo mejor y bien por ella”, dijo Rodrigo González en aquella oportunidad cuando trabaja en Latina en ‘Amor, amor, amor’.

“No voy a ser hipócrita. No voy a decir nada que no tenga que decir. A los amigos no se les tiene que condicionar ni escoger los novios, uno solo los apoya”, añadió.

Janet Barboza se burla de Magaly: «¿Qué quita la pena el pisco o el champagne?»

Durante toda la emisión de América Hoy, Janet Barboza no dejó pasar la oportunidad de burlarse de la ruptura de Magaly Medina y su notario y es que la noticia le habría caído como una pequeña ‘alegría’.

“Yo soy medio bipolar, a veces lloro”, dijo ante la mirada de sus compañeros.

Por otro lado, la parte más picante fue cuando pusieron el tema “Probablemente”, tema que recientemente cantó Alfredo Zambrano con Daniela Darcourt y cuya protagonista del videoclip fue Magaly Medina.

Incluso, para darle con más palo, la popular ‘Rulitos’ agregó: “¿Qué quita la pena más rápido?, ¿El pisco o el champagne?”.

