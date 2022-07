«No es la primera vez que quieren sabotear mi relación», Sebastián niega romance con jovencita

Compartir Facebook

La actual pareja de Andrea San Martín está dando de que hablar, pues según las fuentes de Magaly Tv La Firme, Sebastián Lizarzaburu estaría tirando maicito a una guapa joven chiclayana.

Alexa Samame es el nombre de ahora popular jovencita que afirmó que el ‘hombre roca’ le propuso ir a su hotel cuando visitó Chiclayo y que además le escribió a su cuenta privada de Instagram.

“Empezó a ver mis historias y luego me habló como a las 3 y algo de la mañana. Y que se encontraba en Cajamarca y que si yo también estaba aquí, le puse: Sí estoy acá también, y me dijo pues que vaya al hotel donde él se estaba quedando y yo le puse no nada, paso, y nada más”, dijo Alexa.

Tras ser abordado por las cámaras el modelo negó rotundamente las afirmaciones de Samame e indicó que no conoce de ningún lugar a la joven modelo y que solo quieren perjudicar su relación con la ‘Ojiverde’.

«No es la primera vez que alguien trata de sabotear una relación porque ven felices a otros», dijo bastante ofuscado el ‘hombre roca’.

Andrea no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales pues prefiere mantenerse al margen y solucionar cualquier inconveniente con su pareja dentro de 4 paredes.

Andrea San Martín tras pérdida de su bebé: “la parte más difícil es la aceptación”

La exchica reality Andrea San Martín reapareció en redes sociales luego de la lamentable pérdida de su bebé que ella días antes había contado.

“Sé que es una sorpresa que aparezca en mis redes después de tanto tiempo, pero hoy amanecí con ganas de hacerlo, de recuperar mi día a día, mi vida en general. Físicamente no estoy a mi 100% aún, estoy con medicación específica”, comenzó diciendo mediante sus historias de Instagram.

La pareja de Sebastián Lizarzaburu confesó que lo más difícil es aceptar lo que pasó, aunque ahora debe ser fuerte por sus dos hijas.

“La parte más difícil es la aceptación de lo que haya sucedido. He leído muchas historias de algunas de ustedes que han pasado por lo mismo, estoy bastante agradecida porque fue muy crítico el tema. A las finales, despertar, estar aquí yo, es algo que debo agradecer. Están mis niñas, mi responsabilidad como madre, enfermas o no, nuestra labor continúa”, agregó.

“No sé cuántas personas mencionar de mi familia que no me faltaron ni un minuto, Sebastián, mi mamá, mi suegra. Ha sido muy indispensable tener a mi familia tan cerca, hasta mis gatos nunca se separaron de mi… No sé cómo explicarles cuánto cariño he sentido”, concluyó claramente afectada.