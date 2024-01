¡No es lo suyo! Carolain Cawen marca distancia del contenido para adultos: «La mejor es Fátima Segovia»

Carolain Cawen declaró que se encuentra dedicada a sus plataformas de redes sociales. Ante ello, descartó la posibilidad de crear una cuenta en OnlyFans debido a que no considera que sea apropiado para ella. Además, reveló que su próximo proyecto consistirá en lanzar un podcast sobre turismo en la plataforma de YouTube. Incluso, reconoció a las mejores en el ámbito del contenido para adultos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

También te puede interesar leer: ¡TERRIBLE! Ale Fuller sufre IMPACTANTE accidente en “El gran chef famosos”: ¿cómo quedó tras el fatal suceso?

Carolain Cawen marca distancia del Only Fans

En una reciente entrevista para un medio local, la popular actriz Carolain Cawen, más conocida como la ‘churro crudo’, reveló que no abriría una cuenta en Only Fans. Por tal motivo, marcó su distancia de la creación de contenido para adultos, pues sostiene que no es lo suyo. “No (abriría una cuenta en Onlyfans), o sea respeto mucho a las personas que toman la iniciativa de emprender de esa forma, pero yo no “, señaló la popular ‘churro crudo’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolain Cawen (@carolaincawen)

De igual forma, la actriz aprovechó para referirse a Fátima Segovia y a Xoana Gonzáles, quienes ahora gozan de gran popularidad en las plataformas de contenido para adultos. En ese sentido, resaltó papel de ambas, pues las considera pioneras en ese rubro. No obstante, sostuvo que para ella la mejor es ‘La Chuecona’. «Ellas son las pioneras y la mejor creo que es Fátima. Es la mejor en el rubro, pero no, no es lo mío, no me siento identificada», sostuvo la popular Carolain Cawen.

También te puede interesar leer: ¡TERRIBLE! Ale Fuller sufre IMPACTANTE accidente en “El gran chef famosos”: ¿cómo quedó tras el fatal suceso?

Sus futuros proyectos

En otro momento, la actriz cómica aprovechó para revelar sus siguientes planes a futuro, pues detalló que está muy centrada en sus redes sociales y que próximamente lanzará un podcast por Youtube. Cabe resaltar que durante el 2023 muchas figuras públicas incursionaron con diferentes programas en las redes sociales, ya que hoy en día está bastante posicionada en los usuarios. Por tal motivo, la popular ‘churro crudo’ se encuentra trabajando en su propia marca para enfocarse de lleno en las plataformas digitales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolain Cawen (@carolaincawen)

«Estoy trabajando en mi marca, en mi nombre, sigo con todo lo de los video juegos. Ya estoy por entrar a YouTube con un proyecto nuevo, voy a lanzar un podcast que algo que me emociona muchísimo», precisó la querida actriz.