No esperes abril para ir por tu Bono Yanapay

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Hasta el viernes pasado, antes de San Valentín, casi 12 millones de peruanos habían cobrado ya sus S/ 350 del Bono Yanapay, lo que representa un avance del 88.2% del total de favorecidos, que es de 13.5 millones de peruanos en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Y es que el Bono Yanapay es un alivio económico para los compatriotas que han debido enfrentar la pandemia en circunstancias tan adversas y duras.

Si bien se ha anunciado que se puede cobrar hasta el 30 de abril, pues la entrega concluía en el mes de enero, no sería correcto esperar hasta el último día para ponerse a averiguar si a uno le toca o cómo debe hacer para hacerlo efectivo, pues las emergencias no esperan y suelen darse de un momento a otro.

Banco para leer: Maluma quiere ser el primer ‘batman latino’ tras protagonizar cinta con Jlo

Y es que, según datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), de los 13.5 millones de personas a quienes se les ha destinado la recepción del Bono de 350 soles, más de 11,9 millones ya lo hicieron, lo que significa que alrededor de 1,6 millones de peruanos aún deben pasar por caja.

CUENTA DNI Y BANCA CELULAR

En ese grupo también figuran aquellos que no pudieron activar su Cuenta DNI y Banca Celular (más de 2.2 millones de personas) por diversos motivos, pero ello, señala el Midis, no será justificación para que dejen de acceder al subsidio de 350 soles. Y es que días atrás, representantes del Banco de la Nación, señalaron que existen alrededor de 150,000 personas en esta situación, pero no debe un problema, pues van a poder cobrar sí o sí en las ventanillas del banco.

¿CÓMO COBRO?

Y es verdad, el Midis confirmó que los beneficiarios que aún no han cobrado por diversos motivos, pueden hacerlo en las ventanillas de las agencias tradicionales y móviles del Banco de la Nación a nivel nacional. Pero todo debe ser en orden, no es cuestión de ir cuando a uno se le ocurra.

Previamente, deben verificar en la plataforma oficial yanapay.gob.pe o través de la línea gratuita 101, para saber en qué fecha pueden ir por su dinero. Con la información confirmada, podrá ir con toda la seguridad del mundo por su dinero.

USE LA MASCARILLA

Cuando las personas beneficiarias acudan a las agencias para hacer efectivo el cobro del Yanapay deben portar de manera obligatoria su mascarilla justificay carnet de vacunación contra la covid-19, y guardar el distanciamiento físico.

Para ingresar a las agencias, los mayores de 40 años deben presentar el carnet de vacunación con las tres dosis.

Además, es preciso indicar a los beneficiarios que en las agencias bancarias no se brinda información sobre Yanapay, pues la idea es no congestionarlas.

MIRE YANAPAY.GOB.PE

Las personas pueden conocer todo lo relacionado al subsidio ingresando a la plataforma yanapay.gob.pe o llamando a la línea social gratuita 101 del Midis, de lunes a domingo, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., incluyendo feriados.

El Banco de la Nación habilitó agencias móviles para el cobro exclusivo del Bono Yanapay. Estas son amplias y al aire libre a fin de mitigar el riesgo de contagio del covid-19. Estas 23 agencias móviles están en distritos estratégicos y operan desde las 08:00 horas hasta las 17:00 horas de lunes a viernes y los sábados de 09:00 horas a 13:00 horas.