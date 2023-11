“No está a mi nivel”: Leslie Shaw descarta colaborar en una canción con Mario Hart

¡Ya suéltalo! Leslie Shaw se ha convertido en la crítica número uno de Mario Hart tras el regreso del “Chato” a la música. Según señaló en una reciente entrevista, el piloto de autos no está a su nivel en el canto y descartó tajantemente realizar algún tipo de colaboración en una canción con él. ¡Qué fuerte!

Leslie Shaw arremete contra Mario Hart

La relación que mantuvo Leslie Shaw junto a Mario Hart no acabo de la mejor manera. Por ello, no sorprende que, continuamente y pese a que ha pasado bastante tiempo, la rubia critique sin cesar al “Chato”.

Esta vez, en una entrevista para el canal de YouTube “Flowreando”, Leslie Shaw fue consultada por “Tal Para Cual 2”. La primera parte de esta canción la grabó junto a Mario Hart y fue un éxito, por lo que, tras su regreso a la música, muchos le piden al piloto sacar una segunda parte. Esto fue descartado tajantemente por la exchica reality fiel a su estilo.

“¿Te juntarías con Mario Hart para ‘Tal para cual 2’?”, fue la pregunta de Gianina Portugal, ante ello la respuesta de la cantante rubia fue esta, “sería una falta de respeto juntarme con una persona no está a mi nivel”, señaló, para luego dar la estocada final.

“Él está en el subsuelo. No es ni compositor, no es ni productor, no baila, es feo, se viste mal, o sea no lo veo (…) Productores de otros países me respetan, respetan mi arte y aquí siento que, no sé si es irresponsabilidad. Yo tenía muchas ganas de colaborar con artistas peruanos”, agregó Leslie Shaw.

No es la primera vez

El regreso a la música de Mario Hart no cayó nada bien en Leslie Shaw. La expareja del piloto de autos lo criticó hace unos días y señaló, sin filtros y fiel a su estilo, que él no es un artista.

“Yo no soy quién para juzgar a los artistas, pero como él no es artista, debería ser piloto porque nos falta un piloto peruano que nos represente. Zapatero a su zapato. Cuando un hace algo, tiene que hacerlo bien, pero cuando uno no hace nada, trata de hacer muchas cosas y al final todo le sale mal”, dijo para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Pero eso no fue todo. Conocida por sus ácidos comentarios, Leslie Shaw le mandó un tremendo dardo a Mario Hart. Según la rubia, el popular “Chato” está para cantar, pero cuando la gente está con “sus traguitos encima”.

“Pobre gente, pero bueno, la gente va a tonear y para el chongo creo que está bien. Él está para cantar para cuando la gente ya está con sus traguitos e igual se divierte”, agregó.