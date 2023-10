¿No está de acuerdo con su convocatoria? “Que sude la camiseta”: El contundente mensaje de Paolo Guerrero a Oliver Sonne

¡Palabra de capitán! Paolo Guerrero llega a la selección peruana en uno de sus mejores momentos futbolísticos. Habiendo clasificado a la final de la Copa Sudamericana con LDU, el capitán de la bicolor habló fuerte y claro sobre Oliver Sonne. El recién nacionalizado peruano integra la lista de 31 jugadores convocados por Juan Reynoso y el “Depredador” habló sobre su llamado.

Contundente mensaje de Paolo Guerrero

El llamado de Oliver Sonne a la selección peruana causó gran revuelo en el ambiente de La Videna. Todos los jugadores le dieron la bienvenida al jugador de origen danés y Yoshimar Yotún lo hizo fiel a su estilo.

Además del volante de Sporting Cristal, Paolo Guerrero, como capitán de la selección peruana, se pronunció sobre Oliver Sonne y le dio la bienvenida. El “Depredador” señaló que hasta el momento no ha conversado mucho con el lateral, sin embargo, como líder, deberá hacerlo en las próximas horas.

“Lo de Oliver Sonne creo que es importante, es un jugador que todavía se está adaptando al grupo, es un poco callado, creo que no habla muy bien el español. He tenido pocos momentos para conversar con él porque no hablo tan bien el inglés, pero bueno, me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo y cómodo con el grupo”, señaló Paolo Guerrero.

Además, el goleador histórico de la selección peruana le dejó un contundente mensaje a Oliver Sonne. Si bien señaló que aportará mucho al esquema de Juan Reynoso, le pidió que “sude la camiseta”.

“Lo único que se le pide es que sude la camiseta. Eso ya lo conversaremos en grupo, así que nada. Como te digo, es una incorporación importante porque viene de Europa, tiene otra cultura y lo único que aquí se le pide es que sude”, acotó Paolo Guerrero.

¿Cuándo juega la selección peruana?

Oliver Sonne es una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la selección peruana. Juan Reynoso llamó a 31 futbolistas para enfrentar a Chile y Argentina y los jugadores se alistan para lograr los 6 puntos.

Este jueves desde las 7 de la tarde en Santiago de Chile, la selección peruana jugará ante los mapochos. Para este partido, los dirigidos por Juan Reynoso deberán remar contra la historia, ya que Perú nunca ha ganado en territorio sureño por Eliminatorias.

𝗨́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗲𝗻 𝗟𝗶𝗺𝗮 ☑️

Cinco días después, el martes 17, los campeones del mundo pisarán el Estadio Nacional. La blanquirroja enfrentará a Messi y compañía y buscará obtener su primer triunfo en clasificatorias contra los “che”.