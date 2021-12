«No estamos en condiciones», Andrea San Martín descarta planes para Año Nuevo

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Después de toda la polémica por los audios difundidos en el que se evidencia el trato de Andrea San Martín hacia su hija menor y por lo que tuvo que desactivar comentarios en sus redes a causa de todas las críticas recibidas, la’ ojiverde’ decidió no hacer planes para fiestas.

Y es que no es para menos ya que aun se encuentra en una batalla legal con su ex pareja y padre de su hija menor Juan Víctor por lo que vio no adecuado viajar con su familia para este Año Nuevo.

Es así que la ex conductora de televisión confirmó que se quedará en casa con Sebastián sus hijas, hermanas y madre para realizar una pequeña cena entre ellos.

«A las finales Sebastián llegó y estuvimos hablando de Año nuevo, creo que sí les habíamos comentado que no sabíamos que hacer, y le dije creo que no estamos en condiciones de viajar ni nada por el estilo», dijo en un inicio en sus historias de sus redes.

«Prefiero pasarla con mi mama y estar tranquila ahí con todos mi mamá, mi hermana y vamos a ver si los papás de Sebastián van y hacemos una cena tranqui. Porque también no sabemos que vamos a hacer con kiki, con Coco, con Valentina. No es tan sencillo. También está Machín Alberto, Coki«, agregó.

Y es que Andrea recién decidió volver a publicar contenido en sus redes sociales después de todo el escándalo mediático por su hija y al parecer esta llevando el proceso con responsabilidad por el bien de su hija.

Andrea San Martín le regaló un iPhone a su hija de 6 años por Navidad: “es una niña responsable”

La exconductora de televisión, Andrea San Martín, pasa la navidad en compañía de Sebastián Lizarzaburu y sus dos menores hijas. Recientemente, compartió la noticia que le regaló un celular por Navidad a su hija Maia de 6 años de edad.

A través de sus historias de Instagram, Andrea compartió el preciso momento en que le dio el celular a su menor hija, quien evidentemente se emocionó al recibirlo.

Mira también: Nicola Porcella quiere continuar estudiando actuación tras abandonar los ‘realitys’

“No lo podía creer, pero realmente se lo merece. Una niña responsable, respetuosa, obediente, comprensiva y muy agradecida. Sebastián y yo pensamos mucho antes de regalárselo, pero llegamos a ciertas conclusiones”, empezó diciendo.