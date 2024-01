«No estamos seguras ni en nuestras casa»: Clara Seminara respalda a Leslie Moscoso tras denuncia a su expareja

La actriz Clara Seminara expresó su pleno respaldo a Leslie Moscoso y su hija después de la denuncia por conducta inapropiada presentada contra José Cortez, el actual esposo de la bailarina. Recordemo que la actriz cómica, quien fue parte del elenco de Jorge Benavides, vivió una experiencia similar según sus declaraciones. Ante ello, no dudó en mostrar su respaldo a la sobrina de Ernesto Pimentel. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Clara Seminara habló sobre la denuncia contra José Cortez

La actriz cómica fue consultada sobre la actual situación que enfrenta Leslie Moscoso. Ante ello, no dudó en mostrar su respaldo y resaltar que entiende lo que está pasando, pues recordemos que Clara Seminara pasó un episodio similar por acoso. Y es que la popular actriz dio a conocer que el cómico ‘Yuca’ la acosaba, lo cual levantó bastante polémica en las redes sociales en su momento.

«Es una pena que estas cosas sucedan. Precisamente ese fue el motivo por el que yo decido denunciar (al actor Enrique Espejo ‘Yuca’). Para que quede un precedente y que estas cosas no sigan pasando. No es posible que una menor de edad viva estas cosas y en su propia casa; eso demuestra que ya no estamos seguras ni en nuestras casas ni en el trabajo, en ningún sitio», sostuvo Clara.

«En este momento les doy todo mi apoyo. Espero que este tipo sea procesado, que no espere la justicia cinco años como es mi caso. Claro, que lo de ella es diferente porque es una niña. Yo en cambio, estaba en mi trabajo y tengo la fuerza para defenderme y por eso, le metí dos cachetadas y un puñete y yo sola le pude decir sus cuatro verdades (a Yuca)… Pero una niña de 14 años es totalmente vulnerable», puntualizó para un medio local.

Leslie Moscoso se defiende de críticas

Leslie Moscoso declaró que sigue sintiéndose afectada por todo lo sucedido con su esposo José Cortez. También aclaró que fue su hija quien presentó la denuncia por conducta inapropiada, y ella brinda su apoyo incondicional a su hija. Ante ello, no dudó en responder todas las críticas de los usuarios en las redes sociales.

“Una chica que no tiene nombre que solo es un punto dice ‘ha hecho una denuncia de tocamientos a su hija, pero se nota que están superbién, cero afectadas’. A ver reina, espero que tú no tengas hijas y jamás pases por una situación como la que estoy viviendo. El video que tú comentas y todos los otros videos han sido grabados con anticipación”, dijo Leslie en sus redes.