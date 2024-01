¡No estamos solos! Azafata capta un ‘ovni rosado’ en pleno vuelo y afirma que extraterrestres existen

A lo largo de los años, se ha abordado con cautela, misterio e incluso cierta ansiedad el tema de los ovnis, las visitas extraterrestres y la posibilidad de que existan seres no humanos. Lo cual podría significar para la humanidad no estar sola en el universo. Un ejemplo de esto es la historia de Denisa Tanase, una azafata empleada en la aerolínea Wizz Air, quien asegura haber capturado de manera accidental la imagen de un objeto volador no identificado. Conoce qué fue lo que pasó en la siguiente nota.

Captan a ‘ovni rosado’ en pleno vuelo

Una azafata del Reino Unido afirma que registró el instante en que un objeto volador no identificado de tonalidad rosa se desplazaba cerca de su avión durante el trayecto de Inglaterra a Polonia. La grabación, compartida en plataformas de redes sociales, se viralizó y provocó diversas teorías entre los usuarios sobre la existencia del ovni.

La azafata, empleada de la aerolínea Wizz Air, no se percató de la presencia del peculiar objeto. Ella se encontraba grabando el cielo nocturno y la ciudad a una gran distancia en altura cuando sucedió el hecho. Se llevó una gran sorpresa al revisar las imágenes y descubrir cuatro esferas de color rosa que destellaban en medio de la oscuridad. “Cuando revisé el video 20 minutos después, lo vi y hablé con el piloto para preguntarle si sabían algo. Todos estaban confundidos: no habían visto nada durante el vuelo y no hubo turbulencias”, recordó la azafata.

«Definitivamente creo más que antes»

La mujer afirmó que, a pesar de haber volado por casi toda Europa debido a su trabajo, nunca había presenciado algo similar. Incluso, sus colegas se mostraron sorprendidos y confundidos, ya que no observaron nada durante el vuelo y no experimentaron turbulencias. Denisa Tanase comentó que intentaron encontrar una explicación para lo que habían visto, llegando incluso a atribuir la luz rosa al reflejo de sus uniformes. No obstante, terminó aceptando que se trata de un ovni.

“Era una forma extraña, como un círculo de color rosa brillante. Al principio pensamos que tal vez era un reflejo de nuestro uniforme rosa, pero en el video se puede ver el movimiento y que está volando”, detalló. “Me alegré de poder grabar algo y pensé: ‘¿cómo es posible?’. He visto cosas antes en Internet y pensé: ‘Mmm, esto podría ser Photoshop’. Pero yo mismo lo tenía en video. Ahora definitivamente creo más que antes. Mi familia y amigos piensan que definitivamente se trata de extraterrestres. Mi marido dijo: ‘Tú eres mi esposa, te creo’”, finalizó.