“No estoy de acuerdo con las formas y tratos de allá”: Nicola Porcella descarta regresar a Perú

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El modelo Nicola Porcella reveló que no tiene pensado regresar a Perú para trabajar, pues no estaría de acuerdo con los tratos y formas ¿Indirecta a Peter Fajardo?

Mediante Instagram, el chico reality que ahora radica en México respondió a la pregunta de un usuario acerca de las producciones peruanas. “Me gustaría decirte que sí, que sí me gustaría volver a trabajar, pero la verdad que no estoy de acuerdo con muchas formas y tratos de allá, así que no, me quedo por aquí”, comentó el exintengrante de ‘Esto es guerra’.

También te puede interesar: ¡Tragedia! Celebran boda con disparos al aire y accidentalmente matan a la novia

Además, otro usuario le preguntó por su deseo de trabajar en producciones mexicanas.

“Sí, ese es el plan, ese es el plan, eso es para lo que vine, para lo que estoy peleando porque me estoy preparando mucho, ahorita estoy en clases intensivas en Televisa, clases de acento neutro, para cuando llegue la oportunidad darle con todo y cumplir esa meta”, dijo el actor.

También te puede interesar: Esposa del ‘Chorri’ tras ampay: “Dios, no permitas que me desanime”

“Una producción de otro mundo”: Nicola Porcella echa flores a Televisa

El modelo y exintegrante de ‘Esto es guerra’, Nicola Porcella, anunció por todo lo alto su participación en el reality ‘4 elementos’ y llenó de elogios a la producción.

“Gracias a todos por sus mensajes, no saben lo feliz que estoy de estar en esta temporada de reto ‘4 elementos’. De ser el primer peruano en poder competir en el mejor reality de la televisión. Sin lugar a dudas, Reto ha sido el mejor reality donde he estado, una producción de otro mundo, productores que son genios, el equipo que hacía las pistas y retos tremendos cracks en mi vida vi nada igual”, señaló en la primera parte de su mensaje.

“Y ni qué decir de los participantes porque aquí entre nos cuando llegué tenía mucho miedo por la gran trayectoria de la mayoría y todos sin excepción me dieron siempre la mano, artistas reconocidos con una humildad que jamás había visto a ellos los amo por hacerme sentir como en casa y por ayudarme a con mi carrera acá en México. Gracias también a los conductores y locutores por siempre ayudarnos a crecer. Gracias, gracias y mil gracias a todos”, agregó.

Mira también: Mauricio Diez Canseco se casó nuevamente con la cubana Lisandra Lizama