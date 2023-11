¡No estoy llorando, tú estás llorando! “Flaco” Granda es eliminado para siempre de “El gran chef famosos”

¡Una profunda pena! “El gran chef famosos” vivió una de sus noches más tristes el último sábado. En medio de una profunda tristeza para el público y el jurado, el “Flaco” Granda fue eliminado para siempre de la competencia. Renato Rossini y Gino Pesaressi derrotaron al comentarista deportivo, quien mediante sus redes sociales, no dudó en agradecer al reality culinario por la oportunidad que le brindaron.

¡Adiós, “Flaco” Granda!

“El gran chef famosos” vivió una de sus jornadas más emotivas y difíciles a lo largo de sus cuatro temporadas. Renato Rossini, Gino Pesaressi y el “Flaco” Granda se jugaron su permanencia en el programa y solo uno de ellos sería eliminado del reality culinario.

Pese a que los tres hicieron un gran trabajo con el “salmón con rigatoni cremoso a la espinaca y brócoli”, fue el “Flaco” Granda quien no cumplió con las expectativas del jurado y tuvo que abandonar la competencia de “El gran chef famosos”.

El comentarista deportivo agradeció por la oportunidad mediante sus redes sociales y emocionó a más de uno con sus palabras en el programa.

“Hoy tocó partir. Una experiencia inolvidable. Gracias a todas las personas que me escriben, saludan y dan sus muestras de afecto y amor. Gracias a Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, a José Peláez y a Latina por la oportunidad, me cambiaron la vida. Esto no es un adiós, es tan solo un hasta luego. Un fuerte abrazo de gol para todos”, posteó el “Flaco” Granda en sus redes sociales, quien acompañó estas palabras con un emotivo video donde resume su paso por la cocina de “El gran chef famosos”.

Reacción de usuarios

El “Flaco” Granda deja un gran vacío en la cocina de “El gran chef famosos”. El haber sido eliminado no solo fue un lamento para el jurado, quien expresó que fue una de las decisiones más difíciles que les ha tocado tomar, sino también, el público se pronunció en redes.

“Se fue mi caballo ganador”, “flaquito, debiste llegar a la final”, “te ganaste el cariño de todas las familias peruanas”, “irónicamente dejas un gran vacío”, “te vamos a extrañas”, “ya eres un ganador porque te ganaste el cariño de todo el Perú”, se pudo leer en redes sociales.

Sin dudas, pese a lo irónico que puede sonar, el “Flaco” Granda se va de “El gran chef famosos” dejando un gran vacío. Te ganaste el cariño de todo el Perú y por siempre se te recordará como el alma del programa. Hasta pronto, un abrazo de gol.