“No estoy preparada para soportarlo”: hija de Gino Assereto sobre ‘Miss Perú La Pre’

La hija mayor de Gino Assereto, Arianna, comentó que no postularía al Miss Perú La Pre, ni a un concurso de tal magnitud pues no está preparada.

Mediante sus redes sociales, la hija del chico reality fue consultada si se atrevería a concursar a un certamen de belleza. “¿Por qué no te presentas al Miss Perú La Pre? Serías buena candidata”, a lo que ella tuvo una singular respuesta.

“Siempre va a haber gente tóxica, gente envidiosa, no hablo de todos porque hay gente muy bonita que siempre te va a estar apoyando, pero sé que van a comenzar malos comentarios, malas vibras, comparaciones, etc, y yo necesito estar preparada mentalmente para soportarlo, cosa que no lo estoy ahorita”, comenzó diciendo.

Asimismo, la hija mayor del popular ‘Tiburón’ confesó que prefiere su tranquilidad, sin embargo, no descartó que en el futuro postule a un concurso de belleza. “Por ahora yo quiero estar tranquila. De repente más adelante me animo, porque es algo muy bonito, pero por ahora no deseo hacerlo, prefiero mi tranquilidad. También muchas gracias por ese tipo de comentarios porque me animan mucho”.

«Desde que estuvo con ella se arruinó físicamente», Metiche culpa a Jazmín por cambio de Gino

El hilarante y popular Kurt Villavicencio habló sobre Jazmín y Gino Assereto quienes fueron pareja un buen tiempo y tuvieron producto de su romance una hija ambos a pesar de estar separados tienen una muy buena relación de padres.

El conocido ‘Metiche’ reveló en su programa matutino que la ex chica reality ya tendría nueva parejita después de haber estado buen tiempo soltera y hasta se pensó que podría volver con Gino, sin embargo, solo fueron falsas alarmas.

«Jazmín ya quería un hombre más maduro, más evolucionado y siento que Gino se estancó un poco, ahora ha dicho que está buscándose a sí mismo (…) Yo creo que la señora ya encontró por ahí a alguien, pero como es bien sabida, mosca y astuta, lo tiene bien escondido la Jazmín Pinedo», dijo Kurt.

