¡No estuvieron juntos! Paolo Guerrero le dedica tierno mensaje a Ana Paula Consorte tras pasar Navidad separados

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte disfrutan de la mejor etapa de su relación, especialmente después de que la brasileña dio a luz al hijo más reciente del popular Depredador hace unos meses. Sin embargo, al parecer, la pareja no compartió la Navidad juntos, según algunos mensajes compartidos en la cuenta oficial de Instagram de Consorte. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte pasaron la Navidad separados

El futbolista peruano y la brasileña Ana Paula Consorte atraviesan la mejor etapa en su relación, pues ambos consolidaron su relación. Ante ello, no dudan en dedicarse tiernos mensajes en redes sociales. Sin embargo, no habrían pasado la Navidad juntos, pues en recientes comentarios de Consorte en redes sociales se confirmaría este hecho. De acuerdo con una reciente publicación de Ana Paula Consorte, donde aparecen su hija y el hijo de Paolo Guerrero, el futbolista dejó un comentario que sugiere que están separados durante estas festividades.

“Te extraño mucho”, es el mensaje que le dejó Paolo Guerrero entre los primeros comentarios. Más tarde, Ana Paula Consorte dedicó otro post a la Navidad, pero sin nombrar al futbolista. “La Navidad es familia, es celebración, es un intercambio de afecto. Se trata de estar cerca de los que amamos. ¡Que el brillo de esta fecha se propague por la vida de todos! ¡Feliz Navidad! La primera Navidad de mi pequeño hombre”, escribió Consorte en sus redes.

Saca cara por el ‘Depredador’

En otra oportunidad, Ana Paula Consorte expresó sin guardarse nada su total respaldo tanto a su pareja como al equipo LDU después de que estos obtuvieran el título en Ecuador. Utilizando sus plataformas de redes sociales, compartió fotografías que documentan su presencia en el estadio y la celebración en compañía de su hijo. En tal sentido, ella resaltó este triunfo del ‘Depredador’ en el club y el reconocimiento de la FIFA.

No obstante, surgieron críticas desfavorables hacia Paolo Guerrero, con una usuaria poniendo en tela de juicio el rendimiento del futbolista peruano. La respuesta firme de la brasileña no se hizo esperar ante dicha crítica. «Gracias al arquero y los jugadores, pero tu marido no jugó nada. Contigo nomás juega. Para eso sí es bueno, pero en la cancha no da para nada. Ya está viejo», comentó la usuaria.

Ana Paula Consorte defendió a Paolo Guerrero destacando su contribución al equipo:«Si no fuera por mi marido marcando dos goles, probablemente no habríamos estado en la final. Entonces cállate idi***. Esto de aquí es EQUIPO», expresó, subrayando la importancia del rendimiento de Guerrero en el campo.