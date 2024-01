«No estuvo bien»: Mayra Couto se disculpa por decir ‘munda’ y reconoce error por imponer el lenguaje inclusivo

Mayra Couto emitió una declaración en el programa ‘Todo Filtra’, donde asumió la responsabilidad por haber intentado imponer y respaldar de manera inflexible el uso del lenguaje inclusivo. La reconocida actriz, conocida por su participación en ‘Al Fondo Hay Sitio’, reconoció que fue un error solicitar a los usuarios que dejaran de utilizar el término «mundo» para adoptar la palabra «munda», entre otras propuestas. Conoce lo que dijo en la siguiente nota.

Mayra Couto hizo un mea culpa

La actriz ha vuelto a llamar la atención del público al aceptar su error por decir ‘munda’ e imponer este cambio. En una reciente entrevista con ‘Todo se filtra’, Mayra Couto se pronunció al respecto en donde se retractó por sus polémicas declaraciones. De igual forma, diferenció los conceptos del lenguaje inclusivo y de feminizar las palabras, pues eso confundió a muchas personas en su momento.

“Tengo que hacer un mea culpa también porque creo he confundido demasiado a mucha gente, una cosa es el lenguaje inclusivo, otra cosa es feminizar las palabras, otra cosa es la expresión de género, otra cosa es la orientación sexual”, dijo.

De acuerdo a sus explicaciones, afirmó que no tuvo la intención de generar confusión entre los usuarios en relación con el lenguaje inclusivo. No obstante, reiteró su respeto hacia aquellas personas que eligen utilizar esta modalidad de comunicación. “El lenguaje inclusivo también me pareció tonto la primera vez que lo escuché, pero luego conocí a las personas que se sienten identificadas con esa ‘e’, que representa a personas que no se sienten identificadas con la a o con la o. Y eso es algo que yo respeto, no le pido a nadie que lo haga”, acotó.

Responde a críticos

En otra instancia, Mayra Couto admitió que fue «confrontacional» intentar convencer al público de adoptar el lenguaje inclusivo. Recordemos que por estas polémicas declaraciones la actriz fue bastante criticada en su momento. Sin embargo, ahora responde a sus críticos y no se guarda nada.

“A veces invito a la gente, pero no impongo ni obligo. Si se confunde está bien, no pasa nada. Yo tengo amigues y prefieren que se les trate con la e. (…) Al principio fue confrontacional y creo que ese fue el problema, porque si cualquiera te impone lo que sea, no lo vas a aceptar. Ese es mi mea culpa, el hecho de no haberme explicado y haber pensando que podíamos entendernos, no estuvo bien hacerlo así”, precisó.