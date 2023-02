«No funcionó ni funcionará», Sebastián descarta volver con Andrea San Martín

Compartir Facebook

Adiós a una posible reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu.

Y es que el popular «Hombre roca» desbarató todos los rumores de que ambos estarían en coqueteos para retomar la relación.

El deportista se comunicó con la página de Instarandula para dejar en claro que con Andrea San Martín no vuelve más.

«Aguanta, aguanta, no Samuel. No te equivoques y no estés diciendo o haciéndoles pensar a la gente cosas que no son, ni volverán a ser”, comenzó diciendo.

Pues Sebastián Lizarzaburu afirmó que con Andrea lleva una muy buen relación por su hija más allá de eso no hay nada más.

“Andrea y yo somos padres, hay amistad y confianza y cariño. Pero como pareja, se intentó una y otra vez, y no volverá a pasar, porque no funciona. No funcionó y no funcionará”, agregó el fisicoculturista.

Ante esta fuera declaración de Sebastián el líder de Instarandula no le quedó más que aceptar la opinión de Sebastián y agradecerle por aclarar el tema.

«Ok Sebastián, tú eres el protagonista de esta historia y si das por descartado el hecho, queda registrado aquí. Gracias por la consideración de escribirme”, dijo «Samu».

Al parecer la expareja ya anda en sus propias andadas con diferentes personas y no hacen más que desearse lo mejor.