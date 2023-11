“No había una química”: Magaly Medina cree que entre Austin Palao y Flavia Laos no hubo amor

Durante la más reciente emisión de su programa “Magaly TV La Firma”, la Urraca opinó sobre el fin de la relación entre Austin Palao y Flavia Laos. La conductora no se guardó nada y sostuvo que entre ambos no había amor ni química. Incluso, recordó una entrevista pasada con ambos en donde notó al exchico reality indiferente con la situación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina opinó sobre el fin de relación entre Flavia Laos y Austin Palao

La popular Urraca se pronunció tras el término de la relación entre la actriz y el exchico reality. En ese sentido, Magaly Medina consideró que entre ambos no había química ni amor. Asimismo, no creyó en la autenticidad de este romance. De esta manera, la conductora se sumó a muchos comentarios más de los usuarios en redes sociales tras esta sonada ruptura.

“Cuando aquí cuestionábamos que Flavia Laos y Austin Palao no había una química, ella cuando la entrevistamos decía: ‘no, es que es tímido’. Eso es mentira, cuando un hombre no está enamorado […] no les nace ser cariñosos, expresivos. Cuando una persona parece que está enamorada, ama a una persona, realmente ahí van a ver cómo cambia”, empezó diciendo.

“Esto parecía un acuerdo de vamos a unir tus seguidores con los míos y vamos a obtener canjes grandiosos con los míos, saquémosle el jugo, viajemos por el mundo, vámonos a Tailandia, Bali, vámonos a los lugares más exóticos, donde ir por nuestra propia cuenta sería bastante caro. Hagamos un trato comercial y de paso nos damos unos besos y abrazos. Y hoy se terminó el arreglo comercial”, sostuvo Magaly Medina.

El fin de la relación

Por medio de sus redes sociales, ambas figuras públicas anunciaron el fin de su relación. Tanto Austin Palao como Flavia Laos publicaron historias de Instagram en donde se pronunciaron al respecto. De igual forma, pidieron a sus seguidores que respeten su silencio, pues están atravesando un momento difícil.

“Después de haber compartido tantos momentos juntos, Flavia y yo hemos comprendido que ambos tenemos objetivos totalmente distintos. Por ello, hemos decidido dar por terminada nuestra relación, espero comprendan que no es un momento fácil para ambos por lo que agradeceríamos que respeten nuestro silencio”, escribió Austin Palao.

“Como me debo a mi público y a la gente que siempre me ha apoyado, hoy quiero confirmar mi separación con Austin, es una decisión difícil de comunicar pero ustees siempre han sido parte de mi vida. Sentimos que estamos yendo por caminos distintos, a pesar que el cariño sigue intacto y siempre estaré para él cuando lo necesite. Creemos y sentimos que esta es la mejor decisión que dos personas adultas y maduras pueden tomar. Les quiero agradecer a todos los fans que nos han apoyado incondicionalmente. No es momento fácil para ambos, así que espero puedan entender nuestro silencio”, acotó Flavia Laos.