“No hablo de Juan Manuel Vargas», dijo Tilsa Lozano sobre el ‘Loco’ Vargas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Tras las declaraciones de el jugador sobre el breve romance que tuvo con Tilsa Lozano cuando aún estaba casado con su esposa Blanca Rodríguez la ‘ex vengadora’ decidió romper su silencio.

Después de muchos años Juan Manuel Vargas habló sobre el ‘affaire’ que tuvo con Tilsa Lozano y despertó una ola de críticas pues el ex jugador dijo que la modelo fue un error en su vida y que si bien es cierto no se arrepiente hubiera preferido que no suceda.

“Todos tenemos eso de haber tomado decisiones equivocadas, no es que me arrepienta, pero son malas decisiones que uno toma”, dijo Juan Manuel.

Ante este sin sabor de las palabras del ex jugador de Universitario de Deportes, reporteros fueron a entrevistar a Tilsa para que opine al respecto, sin embargo, la ‘ex vengadora’ no quiso tocar el tema mostrándose bastante incómoda.

«No hablo de él», dijo Tilsa con cara de pocos amigos.

Sin embargo, los reporteros insistían en que el ‘Loco’ había enterrado todo lo que en algún momento vivieron como pareja ‘clandestina’ y Tilsa volvió a mostrarse incomoda por la pregunta y dijo tajantemente que no habla del ex jugador.

«Una decisión equivocada», dijo ‘Loco’ Vargas sobre Tilsa Lozano

Magaly Medina expuso las declaraciones del ‘Loco’ en el programa web que conduce el ex jugador el ‘Cuto’ Guadalupe quien aprovechó la oportunidad para preguntarle acerca de los rumores de infidelidad que existieron tiempo atrás cuando el ‘Loco’ aún seguía casado con Blanca Rodríguez.

«Un mea culpa yo creo que sí, todos tenemos eso de haber tomado decisiones equivocadas, no es que me arrepienta, pero son malas decisiones que uno toma, a veces nos damos cuenta y ya estamos ahí. Yo creo que me hubiera gustado no hacerlas. Dios perdona el pecado, pero no el escándalo», dijo para finalizar y en seguida Magaly dio su opinión.

Mira también: Edison Flores: Así luce su arbolito de Navidad inspirado en Disney

«El Loco Vargas hablando por primera vez de Tilsa Lozano, él habla de que aceptó su error y pidió perdón, él llamó a Tilsa Lozano un capítulo equivocado en su vida», recalcó la Urraca.