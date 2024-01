“No hay metida de pata de nadie”: Lucía Oxenford saca cara por el matrimonio de sus padres

La actriz Lucía Oxenford defendió el matrimonio de sus padres. A ella le resultó intolerable que insinuaran que su madre, Yvonne Frayssinet, fue la fuente de discordia en la relación entre Marcelo Oxenford y la madre de Juliana. También se dejó entrever que esta situación es la razón por la cual la periodista no tiene una relación positiva con su padre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Lucía Oxenford defiende el matrimonio de sus padres

Luego de que el popular tuitero “Pajita” cuestionara el matrimonio entre Yvonne Frayssinet y Marcelo Oxenford, Lucía Oxenford no dudó en cuadrarlo en las redes sociales. Cabe resaltar que mucho se dice sobre que este sería el motivo por el que Juliana se alejó de su padre.

Juliana Oxenford dice que su papá, Marcelo Oxenford, nunca se interesó por ella. Sin embargo, la relación de Marcelo con sus hermanas es bastante buena!

Por ahí que Juliana no perdona que su papá se haya metido con Ivonne Frayssinet.#amoryfuego — Pajita (@MeDicenPajita) January 16, 2024

“Se haya metido” con Yvonne? Jajajaja Pajita ya pues! Redacta bien, mis papas tienen un matrimonio sano y hermoso, aca no hay metida de pata de nadie”, sostuvo. Tras ello el tuitero le respondió de inmediato y aprovechó en seguir haciéndole preguntas a la actriz, ya que era una muy buena oportunidad para obtener mayor información al respecto. En ese sentido, Lucía Oxenford solo tuvo palabras de halago sobre el matrimonio de sus padres.

No hubo infidelidades

Después de las palabras de Lucía, Pajita le explicó que no insinuó la existencia de una infidelidad, pero insistió en cuestionar si la madre de Juliana es la razón por la cual no se comunica con su padre. Recordemos que hasta la fecha no se ha confirmado nada al respecto sobre este tema, pues no se sabe con claridad el motivo por el que Juliana se alejó de su padre.

«¿Yo no hablé de metidas de pata? ¡Eso lo pensaste! Ya que tengo tu atención: Será que la relación sana y hermosa de tus viejos, es el detonante para que tu hermana no quiera saber nada de tu viejo?», preguntó ‘Pajita’ fiel a su estilo. Sin embargo, la actriz solo se limitó a responder por sus padres y no sobre Juliana Oxenford.

“Entendí mal entonces “se haya metido” con “metida de pata” mala mia! Jajaja pero no suena bien tampoco , una relación SE ACABÓ y empezó otra, FIN. De lo otro no hablaré”, sentenció la actriz.