¿No hay otros? Cuestionan a Tondero por usar los mismos actores en sus películas

En uno de las recientes entrevistas en el podcast ‘Ventana de Emergencia’ de Carlos Orosco, el CEO de Tondero, Miguel Valladares, fue el invitado y respondió a las críticas. Él salió al frente y sostuvo los principales motivos por los que usan a los mismos actores en sus producciones. Cabe resaltar que los usuarios son quienes muchas veces critican estas películas por no usar otros actores del medio. Conoce qué fue lo dijo el CEO de Tondero en la siguiente nota.

CEO de Tondero responde a las críticas

Miguel Valladares, el CEO de Tondero, estuvo en el programa podcast de Carlos Orosco, en donde respondió a todas las críticas. Además, fue el entrevistador quien aprovechó este espacio para cuestionar el trabajador de la conocida productora. Ante ello, el respondió sin problemas mencionando que es la gente quien pide a estos actores. Incluso, sostuvo que hay muy buena aceptación.

“Hay una cantidad de actores que se repiten en películas muy taquilleras porque son las que el público también quiere ver, entonces sería loco de no trabajar o repetir a algunos actores que tienen mucha aceptación del público. Nosotros hacemos una gran inversión, y hay que recuperarla y tener una opción de hacer toda una campaña de marketing que atraiga al público para ver las películas. Hay todo un tema detrás que creo que no se entiende muy bien”, sentenció el CEO de Tondero.

¡Los defiende!

En otro momento, el CEO de Tondero aseguró que confía plenamente en el talento de Bruno Ascenzo como director de diferentes producciones. Afirmó y elogió el talento que tiene para dirigir las películas, pues él escribió varias de las historias que han sacado adelante a la productora.

“Si no le tuviese mucha fe, no depositaria ese amor y cariño que siento por él y por su sensibilidad. Él ha escrito varias cosas que hemos hecho, es un talentazo. No sé si viste (la película) de Angie Cepeda con Manolo Cardona, mírala, a mí me encantó, está bien hecha. Igual que Annie, faltan más oportunidades para ese tipo de talentos”, mencionó Miguel Valladares.