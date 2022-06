«No hay que buscarle 3 pies al gato», Mario ya no quiere más hijos con Korina

Compartir Facebook

El piloto de autos afirmó que por el momento no está en sus planes seguir agrandando la familia como lo había señalado su pareja Korina Rivadeneira.

Como se sabe Korina se encuentra casi en la recta final de su segundo embarazo y es que en dos meses le da la bienvenida a Mario Junior.

Además, se dijo que Korina estaría buscando próximamente tener otro hijo con el ex chico reality pues la modelo desea tener una familia numerosa, sin embargo, Mario no estaría muy de acuerdo que digamos.

«No hay que buscarle 3 pies al gato», fue la repuesta de Mario Hart a las cámaras de América Espectáculos.

Pues por ahora la feliz pareja se encuentra muy entusiasmada con la llegada del varoncito a casa.

Asimismo, hace unos días Korina compartió en sus redes lo que viene siendo la decoración del cuarto de sus hijos pues quiere que todo sea perfecto para ellos una vez que estén juntos.

«Gracias por respetarme», Korina festeja 5 años de relación con Mario Hart

La parejita conformada por Mario Hart y Korina Rivadeneira enternecieron en las redes al festejar sus 5 años de relación, siendo ellos una de las parejas más solidas de ‘Chollywood’ con una hija y otro en camino.

A través de sus redes Korina compartió un tierno y emotivo mensaje resaltando a Mario como pareja y padre, recibiendo el saludo de diversos personajes de la farándula quienes han visto crecer su amor.

«Hoy 5 años ♥️ apenas el inicio del resto de nuestras vidas juntos ♾ amor de mi vida te amo muchísimo gracias por hacerme sentir amada, por respetarme, por hacerme reír, por impulsarme, por enseñarme, por cuidarme siempre, gracias por ser mi complemento perfecto. Me haces feliz, me regalaste una hermosa hija a la que amo con toda mi vida y ahora este bebé en camino a quien amo desde ya. No paro de sentir admiración por ti. Deseo que el resto de nuestras vidas sea cada vez mejor», fueron las palabras de Kori.

De inmediato Mario Hart respondió a la tierna publicación de su pareja.

«Eres la mejor, te recontra amo», dijo el popular ‘Chato’ Hart pues el corredor de autos siempre ha demostrado el gran amor que siente hacia la madre de sus hijos.