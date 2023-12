¡No jueguen así! ¿Ricardo Gareca regresa a la selección peruana? Juan Carlos Oblitas hizo inesperada confesión

¿Crece la ilusión? El final de Juan Reynoso al mando de la selección peruana se aproxima. Ante ello, la incertidumbre se instala por conocer quien será el nuevo entrenador de la blanquirroja y hay un nombre que los hinchas no olvidan: Ricardo Gareca. El “Tigre” dejó una huella imborrable en su paso por la bicolor y Juan Carlos Oblitas respondió ante las especulaciones de un posible retorno del “Flaco”. ¿Qué dijo?

¿Juan Carlos Oblitas confirma que Ricardo Gareca regresa?

El presente de la selección peruana es totalmente nefasto. Juan Reynoso llevó a la blanquirroja al fondo de la tabla y en el ranking FIFA bajamos del puesto 20 al 35. Toda esta serie de malos resultados hace insostenible el proyecto (si es que lo hubo en algún momento) del “Cabezón”.

Por ello, diversos hinchas exigen la salida inmediata de Reynoso y la FPF ya tomó cartas en el asunto. Ahora, la principal duda está en quién sería el nuevo entrenador de la bicolor y un viejo conocido asoma por La Videna: Ricardo Gareca.

El “Tigre” siempre será una opción latente para todos los peruanos gracias a las incontables hazañas que logró al mando de la selección peruana. Juan Carlos Oblitas fue consultado al respecto y puso punto final a los rumores que daban por hecho un retorno de Ricardo Gareca al banquillo nacional.

“En este momento, no. Lógicamente, es obvio”, indicó en un primer momento. Además, descartó tajantemente que se haya reunido con Ricardo Gareca y señaló que mientras Juan Reynoso no resuelva su contrato, seguirá siendo el entrenado de la bicolor.

“No ha habido un acercamiento (con Ricardo Gareca). Para nada, no es una posibilidad”, acotó el “Ciego”.

Reynoso no va más

En otro momento, también se refirió a la actualidad de Juan Reynoso en la selección peruana. Juan Carlos Oblitas reafirmó que la FPF trabaja en la resolución del contrato del “Cabezón”, sin embargo, no estaría siendo tarea fácil.

«Se está viendo el finiquito de Juan. Mientras no se resuelva eso no puede haber ninguna otra noticia, hay una comisión encargada de eso, les pido que tengan paciencia. Esta semana se tendría que resolver, creo que no le conviene a la Federación ni a Juan, esperemos resolver lo más pronto posible», señaló Juan Carlos Oblitas.

Juan Carlos Oblitas le dice a @ovacionweb si hubo contacto con Ricardo Gareca: «No hay nada con Ricardo, mientras no se solucione lo del contrato con Juan, él sigue siendo técnico de la selección».🇵🇪🚨 LET’S GO. pic.twitter.com/88uEVO5DPy — Choi LC (@leon_cazo) November 30, 2023

«Conversé con él la semana pasada, lógicamente está incómodo y es feo para ambos conversar ese tema pero acá ponemos a la selección por encima de todo y después de eso no he vuelto a hablar con él», agregó.