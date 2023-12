“No la juzgo, es su trabajo”: Milett Figueroa hace la señal de paz a Magaly Medina y jura que entiende sus críticas

Durante el programa argentino “Bailando 2023”, Milett Figueroa fue consultada sobre Magaly Medina, pues la periodista es bastante conocida y polémica en Latinoamérica. Recordemos que hace poco la “Urraca” ganó el premio Martín Fierro Latino. Ante ello, la modelo peruana opinó sobre la labor de la conductora de televisión en el Perú y sostuvo que “respeta su trabajo”. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Milett Figueroa respeta el trabajo de Magaly Medina

La modelo peruana habló sobre la labora de Magaly Medina en el Perú. Ella fue consultada sobre el tema durante el programa “Bailando 2023”, pues recordemos que la “Urraca” ha criticado en varias ocasiones a Milett Figueroa. Sin embargo, ella no respondió a estos ataques, sino que respaldó el trabajo de la propia Magaly Medina. Además, aseguró que es parte de su trabajo generar cierto morbo y hablar de las personas mediáticas.

“No me odia. No voy a salir a defender a Magaly pero ese es su trabajo, hablar de las personas que en ese momento están teniendo polémicas o tendencias y obviamente hay que crear un poquito de morbo en ese programa, entonces, no la juzgo, es su trabajo y se respeta, mientras no haya falsos, se respeta”, sostuvo Milett Figueroa. Recordemos que durante los últimos días ha tenido malos momentos con la prensa argentina. Por tal motivo, fue consultada sobre cómo era su trato con la prensa peruana.

Vive su romance con Marcelo Tinelli

Recientemente la pareja mediática, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, fueron captados más cariñosos que nunca, pues sellaron su romance con un beso. Ellos ya no ocultan su amor frente a las cámaras y durante las grabaciones de “Bailando 2023” se les puede ver bastante cariñosos.

Recordemos que ambos han sido criticados por la prensa argentina durante las últimas semanas. Incluso se dejó entrever que pasaron una primera crisis en su relación. Sin embargo, desmintieron rápidamente estas afirmaciones frente a las cámaras y ahora se lucen más enamorados que nunca. Hasta el momento la pareja ha dejado en claro que su romance es verdadero. De igual forma, Milett Figueroa sostuvo que se encuentra viviendo una de las mejores etapas en su vida.