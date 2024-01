¡No la llaman! Carolain Cawen reveló que no la han vuelto a llamar para “JB en ATV”

Carolina Cawen, también conocida como ‘Churro Crudo’, hizo declaraciones acerca del regreso de Dayanita a ‘JB en ATV’. A pesar de la polémica salida que experimentó del programa y su participación previa en ‘El reventonazo de la Chola’, Dayanita ahora volvió al programa cómico. Conoce qué fue lo que dijo la actriz cómica.

También te puede interesar leer: ¡Con ´chiquitingo´! Luciana Fuster resalta la importancia de la intimidad en una relación: “No se puede sobrevivir”

Carolain Cawen habló sobre Dayanita

En el espacio televisivo llamado «¡Todo se Filtra!», se le otorgó la oportunidad de hacer chistes al respecto. En ese sentido, Carolain Cawen expresó que siempre ha mostrado gratitud hacia Jorge Benavides. Afirmó que, hasta el momento, él no ha establecido contacto con ella, a diferencia de Dayanita.

Todo comenzó cuando Samuel Suárez le preguntó a Carolain si le molestó que eligieran a Dayanita en lugar de ella. “Tú nunca has sido malagradecida, porque tú siempre te has portado bien”, mencionó el conductor y creador de Instarándula. “Toda la vida me he portado bien”, agregó la popular ‘churro crudo’ despertando el interés por los internautas en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carolain Cawen (@carolaincawen)

“Sin embargo, bien malagradecida la Dayanita y le vuelven a dar chamba, y a ti hasta ahorita no te vuelve a llamar JB”, respondió Samu. “Sí, es verdad”, indicó entre risas Carolain.

También te puede interesar leer: ¡Con ´chiquitingo´! Luciana Fuster resalta la importancia de la intimidad en una relación: “No se puede sobrevivir”

Dayanita regresó a “JB en ATV“

Luego de concluir el programa, Carolain recurrió a sus plataformas de redes sociales para aclarar que todo lo acontecido durante ese segmento era simplemente una broma. En realidad, no se sintió molesta en absoluto por el regreso de Dayanita a JB en ATV. Por el contrario, manifestó su alegría por ella y, de hecho, le envió un mensaje de felicitación cuando se enteró de la noticia.

“Tanto chisme y no pude responder si me incomodaba o no. Por lo contrario, a mí no me incomoda de que Dayana haya vuelto al programa, es más, le escribí. Le dije: ‘amiga, has regresado al programa’”, comentó la popular actriz cómica Carolain Cawen,

“Y me dijo, ‘sí, vamos con todo este 2024′. Ella y yo nunca hemos perdido la comunicación, y es por eso que, obviamente, voy a estar feliz por la decisión que tome de regresar”, detalló para el programa de Samuel Suárez en «Todo se filtra»,