¡No la tuvo fácil! Samahara Lobatón recuerda duros momentos de su niñez: “Vendía chocotejas en mi colegio”

¡Mi primera chamba! Fiel a su estilo, una vez más, Samahara Lobatón generó polémica. Recientemente invitada a “América Hoy” contó más detalles acerca de la pelea en plena calle que tuvo con Bryan Torres, su actual pareja, y también opinó sobre los comentarios de Melissa Klug al respecto. Además, recordó duros momentos que vivió en su niñez y señaló que ganaba su propio dinero vendiendo chocotejas en su colegio.

Samahara Lobatón vendía chocotejas en su colegio

Durante su participación en “La Casa de Magaly”, Samahara Lobatón sacó “chispas” con sus comentarios y revelaciones. En una de las ediciones del reality, la influencer señaló que Jefferson Farfán no las mantenía en la época que estuvo con su madre. Por el contrario, el exfutbolista hacía elegir a Melissa Klug entre darle regalos o dinero equivalente al regalo.

Además, señaló que tras la separación entre su mamá y la “Foquita”, ella sufrió mucho al igual que sus hermanas. Incluso, confesó que Jefferson Farfán “le rompió el corazón”, algo que no pudo hacer ni su papá, Abel Lobatón.

“Yo me senté a hablar una vez con él porque yo siempre lo he defendido. Yo le dije “tú me rompiste el corazón”. Ni mi papá (Abel Lobatón) me rompió el corazón, me lo rompió él (Farfán)”, reveló.

Recordando aquellos momentos de su niñez y adolescencia, Samahara Lobatón impactó al revelar que desde muy pequeña ella se buscó ganar la vida de manera independiente. En esa línea, reconoció las enseñanzas de su madre, Melissa Klug.

«Hay muchas maneras en que mi mamá nos volvió independientes desde chiquitas nos decía qué cosa quieren vender en el colegio. Vendíamos brownies, chocotejas…Mi mamá invertía y la ganancia era para nosotras», expresó Samahara Lobatón.

No hubo pelea

En otro momento, defendió a capa y espada a Bryan Torres, con quien hace poco se le vio peleando en plena calle. La influencer señaló que en ningún momento hubo pelea y descartó cualquier tipo de agresión, pese a que las imágenes dicen lo contrario.

“Mi hija estaba en el colegio, ni siquiera estaba ahí. No queríamos que nadie escuchara en nuestra casa, por eso salimos. Eso fue a cuatro cuadras de mi casa, así evitas que tu hija escuche cómo te peleas“, dijo Samahara Lobatón.

“Eso no tiene nada qué ver con cómo yo crio a mi hija. Mi hija es una princesa, está súper bien criada, los psicólogos que la ven me dicen que se nota el esfuerzo que le pongo a su crianza”, finalizó.