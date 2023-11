“No la veo brillar” Magaly Medina lanzó duras críticas contra la apariencia de Cassandra Sánchez

Durante el reciente programa de “Magaly: TV La Firme”, la conductora de televisión tuvo duras críticas contra el físico de Cassandra Sánchez. En tal sentido, la “Urraca” sostuvo que ve muy diferente a la hija de Jessica Newton actualmente. Recordemos que hace pocos días, Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco celebraron el cumpleaños de su hijo. Por tal motivo, Magaly Medina criticó el aumento de peso que ha sufrido la joven madre. ¿A qué se debe? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Cassandra Sánchez

La conductora del programa de espectáculos, Magaly Medina, captó a la empresaria en la fiesta de su hijo. Por tal motivo, en el informe presentado, la “Urraca” enfatizó el notorio aumento de peso que ha sufrido Cassandra Sánchez. Además, sostuvo que “no la ve brillar” y que debería “verse bien”.

Cassandra Sánchez lució irreconocible durante el cumpleaños número 2 de su hijo. Mira más videos de #MagalyTvLaFirme en nuestra web: https://bit.ly/2FC6Po6 #MagalyMedina #LaFirme Publicado por ATV.pe en Miércoles, 29 de noviembre de 2023

“Yo definitivamente me quedo con la Cassandra de antes. Porque no la veo brillar, la veo bastante descuidado. Yo la he visto, es una chica muy guapa, regia. Peor ahora es como si s e hubiera abandonado. Porque cuando uno baja la autoestima, no te quieres tanto. (…) Tienes que verte bien, no estás en el papel de mamacha o nana de tu hijo. Las mamás también somos mujeres y tenemos que brillar”, comentó en su programa.

De igual forma, criticó el look que lució la empresaria. “Yo no creo que ella se sienta muy feliz así, teniendo que usar esos pantalones anchos, esos sacos que parecen una carpa. Ahora le llaman ‘oversize’ todo, pero la moda oversize a veces nos ayuda a proteger nuestros pequeños defectivos, pero ella es una mujer joven (…) Con el pelo todo amarrado como si no tuviera en casa una secadora de pelo. Te haces el pelito o te vas a la peluquería en la esquina de tu casa”, sostuvo la polémica “Urraca”.

La hija de Jessica Newton se pronunció

Ante su evidente subida de peso, Cassandra Sánchez explicó por lo que está pasando actualmente, pues esto no se debería a un descuido. Ella utilizó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre la retención de líquidos que viene sufriendo luego de la llegada de su hijo Milan.

“Como les he venido contando, la retención de líquidos es un problema con el que lidio desde que quedé embarazada de Milan. Recomendadísimo para todos los que experimentan lo mismo que yo”, señaló Cassandra Sánchez en una de sus historias en redes sociales. Además, detalló que ha retomado sus sesiones y resaltó que es importante para quienes estén atravesando lo mismo que ella.