¡No le gustaba! La actriz Úrsula Boza reveló el detalle que le incomodaba de Sergio Galliani en «Al fondo hay sitio»

La actriz Úrsula Boza desempeñó el papel icónico de la «mirada de tiburón» en la serie «Al Fondo Hay Sitio», donde compartió varias escenas con el actor Sergio Galliani. Detrás de cámaras, lograron construir una sólida amistad. Vale la pena recordar que en cierto momento, incluso Christopher Gianotti admitió sentir celos por los besos que Boza y Galliani compartían durante las grabaciones. Sin embargo, es importante destacar que nunca hubo más que una amistad y un trato cordial entre ellos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Úrsula Boza y el detalle que no le gustó de ‘Nachito’

Connie Chaparro, la presentadora de radio, participó en una entrevista para el canal de YouTube «Las cosas pasan por algo», donde compartió algunas anécdotas acerca de su vínculo con su esposo, con quien mantiene una relación sentimental desde hace aproximadamente 14 años.

En ese momento, Úrsula Boza recordó las escenas que grababa con el popular ‘Nachito’: «¿Sabes lo que hacía tu marido? Bien desgraciado. Cuando nos tocaba beso, que en realidad eran picos, comía su pan con cebolla, comía cebolla y yo le decía ‘asu mare’. Ya después se comía su halls», decía.

Sin embargo, hizo referencia a su amistad con Sergio Galliani: «Yo creo que lo que él hacía era una cuestión de confianza (para romper el hielo) porque sí, a mí me estresa y eso aligeraba», mientras su esposa desaprobó la acción que tomaba Sergio Galliani en el set.

¿Connie Chaparro y Sergio Galliani se separaron?

Tras lo relatado por la actriz Úrsula Boza, cabe recordar la relación que mantiene Sergio Galliani con Connie Chaparro, quienes son una de las parejas más sólidas del medio. Después de fuertes rumores acerca de una posible ruptura, surgieron especulaciones a raíz de la publicación de una frase por parte de la presentadora de radio.

«Cuando te aman, se nota. Cuando no te aman, se nota el doble», ella salió al frente para desmentir y confirmar que todo estaba bien.

«Yo estoy felizmente casada, voy a cumplir 14 años de relación y espero nunca separarme. Yo quiero aclarar que suelo escribir frases que me gusta, me identifican o que alguna vez mi madre me dijo», dijo Connie Chaparro inicialmente en la radio.