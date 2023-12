¡No le incomoda para nada! Milett Figueroa habla sobre los besos de Marcelo Tinelli a otras

Milett Figueroa no se queda callada y alza la voz tras los besos de Marcelo Tinelli con otras mujeres en «Bailando 2023». La modelo peruana habló abiertamente sobre este episodio y no se guardó nada.

De espectadora a protagonista: La sincera respuesta de Milett Figueroa

En una charla franca con «Amor y Fuego», Milett Figueroa compartió su sentir después de los apasionados besos de Tinelli con dos mujeres en su programa. La exchica reality, lejos de sentir celos, sorprendió al expresar que no vio falta de respeto en la escena.

Este 14 de diciembre, Milett Figueroa confesó que no se incomodó en absoluto por los besos de Tinelli en «Bailando 2023», incluso cuando ella no estaba presente. La modelo respaldó a su pareja y mostró confianza en su amor. «Yo no he visto nada que me pueda molestar a mí», admitió.

En sus propias palabras: «Yo lo conozco a él y él nunca va a besar a nadie, a él le dan ‘picos’ y le roban ‘picos’, y él tampoco va a estar empujando a nadie. Es el show que él maneja. Acá (Argentina) un beso no es algo tan arriesgado como en Perú, acá son de mente abierta».

Con total sinceridad, Milett expresó que, aunque está aprendiendo a lidiar con el juego del show, no siente celos de las chicas que acompañaron a Tinelli. «Uno es lo que pasa en la pista y otra es la realidad afuera, y yo soy la realidad afuera. No me puedo poner celosa de dos chicas que son pareja, son casadas».

Confianza y respeto son la base amor de Milett por Tinelli. Milett dejó claro que no condicionará a Tinelli y entiende que todo es parte del espectáculo.

Mira también: ¡Marca territorio! Milett Figueroa comparte cena romántica con Marcelo Tinelli tras besos con dos mujeres

«Confío muchísimo en cómo maneja su trabajo, yo tampoco voy a estar diciéndole a él ‘esto no te lo permito’, yo creo que él es grande para saber lo que está bien o mal. Yo lo admiro mucho», afirmó.

Milett comparó su trabajo de actriz en el que se tiene que besar a alguien por el papel que interpreta: «O sea yo no creo que él me va a decir: ‘Sabes que no te beses a esta persona’ porque es parte de mi trabajo. Un ‘pico’ no tiene nada que ver con lo que uno siente. Yo lo respeto mucho».

¿Navidad separada? Milett regresa a Perú sin Tinelli

A pesar de los deseos de Tinelli de pasar la Navidad con Milett en Perú, la realidad es diferente. La modelo reveló que, debido a un tema familiar delicado, regresará sola a su país mientras Tinelli se queda en Argentina con sus seres queridos.

«Teníamos planeado el ir al Perú juntos, pero la verdad es que la situación en mi familia no es la más alegre hoy por un tema de salud de mi tío y yo quiero llevarlo a él cuando estemos para celebrar», dijo la artista peruana.

Mira también: Milett Figueroa desea convertirse en madre en medio de su relación con Marcelo Tinelli: “Me gustaría ser mamá”

Confesó que le gustaría llevarlo en una situación más alegre, y no en la actual situación que es delicada. «El momento que estoy pasando no es tan agradable para poder traerlo a mi casa, mi tío está pasando por algo tan delicado», admitió.

Milett habló abiertamente sobre la difícil decisión de separarse en estas fechas y reveló que solo desea reunirse con Tinelli: «Solo quiero verlo, abrazarlo y estar con él, nada más». Un capítulo más en la historia de amor de esta pareja que sigue dando de qué hablar en el mundo del entretenimiento.