¿No le tenía fe? Javier Masías se sincera sobre los inicios de “El gran chef famosos”: ¿qué dijo?

¿Fuego en la cocina? “El gran chef famosos” llegó a la televisión peruana el pasado 1 de mayo del presente año. Latina Televisión arriesgó con una nueva propuesta televisiva y, pese a que el inicio fue tibio, hoy el reality de cocina goza de gran popularidad en redes sociales y entre los televidentes. Javier Masías fue convocado para ser jurado del programa y en una reciente entrevista con el “Flaco” Granda, se sinceró sobre los inicios del reality de cocina.

¿Javier Masías no le tenía fe a “El gran chef famosos”?

El primer día del mes de mayo, llegaba a la televisión peruana “El gran chef famosos”. Un nuevo formato y apuesta de Latina se estrenó y poco a poco fue ganando televidentes y seguidores en redes sociales, quienes ahora se hacen llamar “chefcitos”.

Uno de los pilares del programa de cocina se llama Javier Masías. Pese a que en un inicio todos pensaban que el crítico gastronómico sería el “malo” de la cocina, la realidad fue otra. A base de alegría y buen humor, el jurado ha sabido ganarse el cariño de los televidentes y usuarios en redes sociales no pierden el tiempo en jugarle algunas bromas.

Pese al éxito que goza actualmente “El gran chef famosos”, Javier Masías confesó en una entrevista con el “Flaco” Granda, que en un inicio pensó que el programa solo duraría un mes. Además, señala que su vida dio un giro radical tras el estreno del programa de cocina.

«Yo de verdad pensé que íbamos a durar un mes. Dije va a ser exitoso (El gran chef: famosos), pero yo no había entendido el alcance de ese éxito”, señaló Javier Masías.

Asimismo, acotó que ahora muchos niños y personas de todas las edades lo conocen y reconocen su trabajo, lo cual es reconfortante para él. “Dije bueno, les gustará seguramente, pero no pensé que, por ejemplo, me iban a mandar tantas cartas los niños o que la gente me iba a detener en la calle, no siempre con cariño, pero siempre mostrándome entusiasmo. No sabía que mi vida iba a cambiar tanto», sentenció.

Excelente relación con sus compañeros

Javier Masías también resaltó el buen ambiente laboral que se vive en “El gran chef famosos”. El también escritor señaló que el casting para elegir a los jurados y el conductor del programa fue el mejor y remarcó sentirse “bendecido” por pertenecer al reality de cocina.

«Tengo la suerte de tener a ‘San Peláez’ parado a mi derecha todos los días del año, es un crack. Es el presentador con más recursos que conozco (…) Del otro lado, tengo a Giacomo, que es un gran profesor, y a Nelly Rossinelli, que tiene esta sonrisa que me recuerda a mi mamá. Realmente me siento bendecido por ese casting», indicó.