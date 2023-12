¿No llegan a fin de año? Alejandra Baigorria y Said Palao pasaron Navidad separados: ¿problemas?

¿Qué pasó? Alejandra Baigorria y Said Palao son una de las parejas más consolidadas del medio artístico. Pese a que hace unos meses, el judoca fue acusado de infidelidad, la parejita supo sobreponerse a los problemas y superaron la crisis en su romance. Sin embargo, los chicos reality no pasaron juntos la Navidad, lo cual causó gran preocupación en sus seguidores por posibles problemas.

¿Por qué Alejandra Baigorria y Said Palao no pasaron juntos Navidad?

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, Ale Venturo y el “Gato” Cuba, entre otras parejas de la farándula compartieron fotos juntos en sus celebraciones por Navidad. Cuando los seguidores de Alejandra Baigorria y Said Palao esperaban lo mismo de la popular parejita, esto nunca pasó.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales y despertó la preocupación en los fanáticos de los chicos reality, quienes señalaban que podría tratarse, nuevamente, de algunos problemas entre ambos.

Sin embargo, la realidad es otra. Para tranquilidad de los seguidores de Ale y Said, ambos sí pasaron juntos las vísperas a la Navidad. Incluso, en sus redes sociales postearon los momentos que compartieron junto a la hija del popular “Samurai”.

Para la propia celebración de las 12 de la noche del 25 de diciembre, Alejandra Baigorria y Said Palao decidieron tomar caminos distintos. La “Patrona” se lució junto a sus hermanas y su madre durante las celebraciones, mientras que el deportista hizo lo propio con su hermano Austin Palao y sus amigos Facundo González y Fabio Agostini.

El argentino y el español son muy unidos a la familia Palao – Castro y al no tener a sus familiares cerca en esta fecha especial, fueron invitados por Austin y Said a pasar la Navidad juntos.

Fuerte mensaje

Hace unas semanas, Alejandra Baigorria publicó un video en donde se le puede ver bailando y con un curioso mensaje que no ha pasado desapercibido por sus seguidores. Ante ello, algunos de sus seguidores consideran que la ‘Rubia de Gamarra’ le estaría enviando una indirecta a su actual pareja Said Palao. Recordemos que hay rumores de que el chico reality no querría casarse con Ale Baigorria. Sin embargo, él no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema.

«No te olvides que a mí ya me subestimaron, ya me apuntaron y me dijeron que no podría», es lo que se puede leer en la publicación realizada por la influencer.

Cabe resaltar que en muchas ocasiones ella ha dejado en claro el amor que siente por su pareja. Por ello, no duda en dedicarle tiernos mensajes y este no sería la excepción. «Bebé no te olvides que yo soy la patrona», expresó la chica reality mientras bailaba alegremente.