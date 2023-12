¡No lo conoce! Magaly Medina ‘ninguneó’ a Samuel Suárez tras su ingreso a Panamericana

La polémica conductora Magaly Medina estuvo enfrenta a Lady Guillén durante esta semana luego de su entrevista con Jonathan Maicelo. Recordemos que la ‘Urraca’ no aprobó cómo se mostró la abogada durante su conversación con el boxeador. Ante ello, arremetió contra Samuel Suárez, quien sacó cara por Lady Guillén en su programa «Todo se filtra». Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Samuel Suárez

Tras la entrevista entre Lady Guillén y Jonathan Maicelo, Magaly Medina expresó su profunda indignación y acusó a la presentadora de «Dilo Fuerte» de actuar como la ‘abogada defensora’ del boxeador, a pesar de que ella misma fue víctima de violencia física hace algunos años a manos de su expareja Ronny García. Luego de esto, Samuel Suárez respaldó a la conductora de «Dilo Fuerte» y, por tal motivo, la «Urraca» habló sobre el popular Instarádula.

“Es un chiquito que ha venido a la televisión de no sé dónde, creo que ha surgido porque tiene una página en TikTok, en Instagram y la gente, muy buena gente, le envía todos los videos. Tiene una página que se llama Instarándula, pero este chiquito no estaba cuando te vimos golpeada, no estaba, porque no te voy a recordar que uno de mis reporteros era muy vinculado a ti”, comentó Magaly Medina ninguneando a Samuel Suárez.

Instarándula respondió

A través de sus redes sociales, los seguidores de Samuel Suárez le consultaron sobre si se enteró lo que dijo Magaly Medina sobre él. A los que el popular Instarándula respondió y aclaró algunos punto al respecto, pues no se ha sentido ofendido. “Para comenzar, no me he sentido ofendido. Creo que realmente no sabe quién soy, el trabajo que realizo… creo que tampoco tendría que saber porque no soy un personaje de la farándula y su tema es farándula. Dejó claro que para ella, el trabajo que realizo es en redes sociales, que soy un chico más que le mandan videos y por eso me dieron un programa. Creo que como no soy del espectáculo normal que no sepa de mi carrera”. indicó Samuel Suárez.

No obstante, enfatizó que en ningún momento expresó apoyo a Lady Guillén, ya que siempre expone sus opiniones de manera clara. Además, resaltó el respeto que siente por Magaly Medina debido a su extensa carrera en la televisión. “Desde que he sido reportero siempre he tenido un respeto al trabajo que realiza y eso no va cambiar nunca así mañana me diga lo que me diga o que me ningunee, eso no va cambiar en nada el respeto que tengo hacia ella y a su trabajo”, acotó.