¿No lo pasa? Sergio Peña enfurece por halagos de hinchas a Oliver Sonne: “Ni siquiera lo conocen”

¡Problemas en la bicolor! En los últimos meses, Oliver Sonne se ha convertido en el favorito de la selección peruana. Pese a que el lateral no ha disputado un solo minuto de juego con la blanquirroja, los hinchas tienen muchas expectativas en él, tal cual pasó en su momento con Gianluca Lapadula. El cariño no sería aceptado por algunos jugadores peruanos, ya que Sergio Peña salió al frente y criticó a los hinchas que aclaman al “Vikingo de los Andes”.

También puedes leer: ¿Muy fácil la Liga 1? Alianza Lima anuncia que se une a La Liga española: ¿competirá en Europa?

Sergio Peña contra Oliver Sonne

En las últimas cuatro fechas de las Eliminatorias, el debut de Oliver Sonne no se pudo dar. Pese a la gran disposición por acelerar sus papeles, aprenderse el himno nacional, entre otros factores, Juan Reynoso asumió que el jugador de la liga danesa aún no estaba listo para el debut.

Esto ocasionó que el cariño hacia Oliver Sonne aumente, ya que muchos consideran un maltrato lo hecho por el “Cabezón”. La popularidad del lateral va en aumento y quedó demostrado en Bolivia y en el Estadio Nacional, donde los hinchas lo aclamaron a más no poder.

La euforia de los fanáticos de la selección peruana por Oliver Sonne no es del agrado de Sergio Peña, quien tuvo duras palabras ante ello. El volante del Malmo de Suecia se expresó en contra de los aficionados de la bicolor que aclaman al “gringo” y lanzó una contundente frase en una reciente entrevista.

También puedes leer: ¡Denle la copa de una vez! Universitario y el plantel de lujo que armaría para campeonar en su centenario

“Te aseguro que a la gente le preguntas cómo juega Oliver y no saben. Lo aman sin ni siquiera verlo visto”, dijo Sergio Peña para el programa ‘Entre Ceja y Ceja’. Pero ahí no quedó todo, ya que el ex de Valery Revello también señaló que al “amar” a Sonne, muchos le faltan el respeto a Advíncula y Corzo.

“No pienso que esté mal, pero si pienso que está mal que le falten el respeto a los que lo están haciendo como Aldo (Corzo), como Luis (Advíncula). Pienso que puedes querer a un jugador, pero no puedes faltar el respeto a los otros”, agregó Sergio Peña.

Reacción de usuarios

Las duras palabras de Sergio Peña contra los fanáticos de la selección peruana fueron cuestionadas por los propios hinchas. Los aficionados blanquirrojos no entienden el por qué de la crítica del volante nacional y muchos señalan que sería por envidia.

“¿Quién es Sergio Peña?”, “nadie te conoce a ti por eso nadie te reclama”, “no te metas con Oliver”, “Peña recontra celoso y tóxico”, “ahora resulta que un NN nos va a decir a quien alentar y a quien no”, “anda gana algo en tu vida primero y después criticas”, se lee en las redes sociales.