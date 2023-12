¡No lo quiere compartir! La dura postura de Jean Ferrari sobre posible llegada de Jorge Fossati a la selección peruana

¡Tensión en tienda crema! Universitario de Deportes planea iniciar en los próximos días su pretemporada pensando en lo que será el 2024. Los de Ate pensaban que tenían todo listo, sin embargo, el interés de la selección peruana por Jorge Fossati, su entrenador, podría trastocar los planes en tienda crema. Por ello, Jean Ferrari rompió su silencio y habló al respecto, sorprendiendo con la radical posición que tomó.

También puedes leer: ¿Muy fácil la Liga 1? Alianza Lima anuncia que se une a La Liga española: ¿competirá en Europa?

Jean Ferrari habla sobre posible llegada de Fossati a la selección

Después del partido contra Venezuela, el proceso de Juan Reynoso claramente no iba a continuar en la selección peruana. Ante ello, desde la FPF empezaron a evaluar opciones de nuevos entrenadores y el nombre de Jorge Fossati gustó mucho en el directorio.

Las posibilidades aumentaron conforme pasaban los días y el propio uruguayo se encargó de confirmarlo en un medio de su país. El campeón de la Liga 1 2023 señaló que el interés de la FPF era real e incluso reveló que se reuniría con Juan Carlos Oblitas para evaluar la opción de dirigir a la selección peruana.

También puedes leer: ¡Cuevita llora de impotencia! Christian Cueva manda fuertes mensajes tras oficializarse su salida de Alianza Lima

Universitario no se quiere quedar en el aire y con el inicio de su pretemporada a la vuelta de la esquina, saben que penden de un hilo para no afectar sus planes de cara al 2024. Por ello, Jean Ferrari habló al respecto y señaló que la llegada de Jorge Fossati al banquillo nacional es real y reconoció que existe la posibilidad de que el “profesor” no continúe en Ate.

“Está claro que hay una posibilidad de que el profesor vaya a la selección. Es una decisión que él tendrá que tomar. Nosotros vamos a ir evaluando, evidentemente, posturas”, aseguró en una entrevista con Depormatch.

Además, Ferrari destacó que será respetuoso de la decisión de Fossati, pero también indicó que los plazos establecidos se deben cumplir. “Simplemente esperar la postura del profesor. Hay tiempos, hay fechas, hay plazos, y se va a respetar eso”, añadió el “Palomilla”.

Atención cremas! Ferrari confirma que respetará la postura de Fossati, el cual tiene un plazo estipulado para que confirme la decisión que tomará.

Cortesía: @Depormatch pic.twitter.com/P8bsYtHnlM — Crema Play (@CremaPlay) December 8, 2023

¿Al estilo Diniz?

La selección brasileña vive algo pocas veces visto en la historia del fútbol. Fernando Diniz, entrenador del Fluminense también funge como estratega del “Scratch”. Los hinchas cremas quieren que Jorge Fossati continúe en Universitario y plantean que haga lo mismo que el entrenador brasileño.

Sin embargo, esta opción ha sido totalmente descartada por Jean Ferrari, quien fue enfático al respecto. El administrador de Universitario señaló la idea como una “locura” y aseguró que Fossati deberá decidirse entre los cremas o la bicolor.

“Lo que sí descartamos completamente es la locura que ha hecho Brasil: que tenga un entrenador dirigiendo a un club y la selección. Eso no está contemplado desde ningún punto de vista, así que se descarta completamente”, concluyó Jean Ferrari.