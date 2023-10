«No lo soporto, me parece un impresentable»: Carlos Cacho destruye a Mark Vito

Durante una entrevista en un canal local, Carlos Cacho reveló su opinión sobre Mark Vito, quien es la expareja de Keiko Fujimori. Ante ello, causó sorpresa en los usuarios, pues lanzó ácidos comentarios contra el ahora TikToker. Recordemos que Mark Vito se ha popularizado rápidamente en redes sociales, ya que se muestra con un cambio físico luego del fin de su relación con la lideresa de Fuerza Popular. ¿Qué fue lo que dijo Carlos Cacho sobre el popular TikToker? Conoce los detalles en la siguiente nota.

Carlos Cacho destruye a Mark Vito

Durante una entrevista en ATV, el popular maquillador Carlos Cacho lanzó fuertes comentarios contra Mark Vito, quien ahora es un influencer en las redes sociales. Ante ello, Carlos Cacho aseguró no soportar a Mark Vito y sostuvo que quedó sorprendido ante la posibilidad de que se haya convertido en el ‘primer damo’, como el esposo de la presidenta de la República, en un caso que Keiko Fujimori hubiera ganado la presidencia.

“Con todo respeto, no lo soporto. Es una opinión personal, yo no creo que este señor pudo haber sido el esposo de nuestra presidenta. ¡Me muero!”, dijo Carlos Cacho. “Me parece un impresentable. Me parece una persona que ha degenerado a un nivel, me imagino que sus hijas deben estar muy molesta, me imagino que Keiko debe estar muy mortificada, porque nadie sabía el reverendo figureti que vivía dentro de Mark Vito”, añadió.

Usuarios elogian al maquillador

A pesar de que en un inicio del reality fue criticado por sus ácidos comentarios contra otros participantes, tal parece que ahora las cosas han cambiado. El maquillador Carlos Cacho se ha caracterizado por ser irreverente y, fiel a su estilo, da de qué hablar. Por ello, muchos usuarios se identifican con los comportamientos del maquillador. Incluso, hay quienes piden tener los capítulos completos del reality.

Ante ello, ATV realizó una publicación en su TikTok en donde recuerdan las frases y momentos que popularizó el maquillador durante el reality de convivencia. «Yo soy CholoLover. A mi me gusta con su locha», «¿Por qué los hombres se alucinan con un mujerón? A sus 11 centímetros», «¿Tú no me sigues en Instagram? Ay que asco», «La que es naca es nada. Así tenga ojos claros», «Son unos wachafos que les encanta el show. Showseros», fueron algunas de las frases del popular Carlos Cacho.