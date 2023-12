¡No lo veas “Richavo”! “Flaco” Granda anuncia que busca novia y ¿le “echó el ojo” a Mayra Goñi? (VIDEO)

¡Un alma enamorada! “El gran chef famosos” empezó con fuerza su quinta temporada llamada “La Revancha” y los participantes favoritos de muchos regresaron a la cocina. Uno de ellos es el “Flaco” Granda, quien se robó el corazón de muchos en la cuarta entrega del reality. Esta vez, el comentarista deportivo sorprendió en pleno programa de EGCF y anunció que se encuentra buscando novia. Pero, esa no fue la mayor sorpresa, ya que señaló que le “apuntó la placa” a una de las participantes. ¿Será Mayra Goñi?

“Flaco” Granda busca “flaca”

Uno de los participantes favoritos de todas las temporadas de “El gran chef famosos” es el “Flaco” Granda. El comentarista deportivo fue el “último pasajero” de la última temporada del reality y llegó a avanzar varios capítulos, ganándose el cariño del público.

En una de las recientes ediciones de “El gran chef famosos”, el “Flaco” Granda sorprendió al público al revelar que está en busca del amor. El periodista quiere dejar atrás la soltería y está decidido a encontrar una novia. Lo más sorprendente es que apunta a hacerlo dentro del mismo programa de cocina.

«Peláez yo te voy a pedir un favor. Esta temporada quiero que me consigas novia», le dijo el “Flaco” Granda al conductor de “El gran chef famosos”. José Peláez accedió a la petición del popular “alma del programa” e incluso le creó un curioso hashtag. «Okey, usaré el hashtag #UnaNoviaParaElFlaco», señaló el maratonista.

Rápidamente, José Peláez empezó a hacer su “tarea” y empezó a mencionar los nombres de las participantes solteras del programa. No fue tan difícil, ya que a la primera, el conductor acertó con la participante: Mayra Goñi.

“Tenemos una candidata, vino ayer”, señaló el “Flaco” Granda, quien agregó: “tengo tres minutos para que me puedas ver y deleitarte (…) Mayra Goñi, yo conecté contigo cuando estabas con mi padre, Christian Ysla en “Yuru””, indicó el comentarista deportivo.

¿Todas quieren con él?

Enamorado hasta la eternidad de Nair Aliaga, en una edición de “Mande quien mande”, el “Flaco” Granda confesó que lleva más de 10 años soltero. En la más reciente entrevista con Lizbeth Cueva, el participante de «El gran chef famosos» confesó ser muy intenso con las chicas que ha salido.

“Me ha pasado que cuando he salido con alguien literal la llevaba para todos lados. Mis amigos me decían ‘Flaco porfa también tienes que salir solo’. No sé si soy exigente, pero cuando me gusta una chica y veo algunas red flags (banderas rojas) salgo disparado”, contó el periodista.

Asimismo, señaló que es muy celoso, sin embargo, no le gusta que lo celen. La razón clave es porque al ser una figura pública, eso podría causar algún problema con su futura pareja, ya que considera que ahora las chicas se le acercan más.

“Lo que pasa es que mi explosión televisiva o en general recién ha sido este año y ya estoy abracando un público femenino, así que se me acercan más chicas y eso le puede incomodar y uno tiene que saber cómo llevarlo”, acotó el “Flaco” Granda.