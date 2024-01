¡No los quieren! Usuarios rechazaron el ingreso de Ezio Oliva y Karen Schwarz a El Gran Chef

¡Los rechazan! A través de las redes sociales, muchos internautas expresaron su desacuerdo ante el ingreso de Ezio Oliva y Karen Schwarz a la nueva temporada de El Gran Chef Famosos. Y es que, los comentarios negativos llegaron a tal punto que la página oficial de Latina tuvo que desactivar los comentarios. Incluso, este detalle no pasó desapercibido por el popular ‘Peluchín’, quien compartió la sorpresiva acción en su programa. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Internautas rechazan ingreso de Ezio Oliva y Karen Schwarz

Recientemente se dio a conocer que los esposos Ezio Oliva y Karen Schwarz formarán parte de la nueva temporada de «El Gran Chef Famosos». Ante ello, se desató una ola de críticas en redes sociales, pues muchos usuarios no estaban de acuerdo con este nuevo ingreso. En ese sentido, la publicación realizada por Latina se llenó rápidamente de comentarios negativos hacia la pareja de esposos. En consecuencia, la casa televisiva desactivó los comentarios en el post de de su página oficial de Instagram.

Este sorpresivo acto no pasó desapercibido por el público, pues a las pocas horas Rodrigo González, más conocido como ‘Peluchín’, habló sobre el tema en su programa. Y es que en los últimos días los usuarios han mostrado su rechazo por el ingreso de la pareja de esposos a la nueva temporada de duplas de «El Gran Chef». Cabe resaltar que no siempre el público estará de acuerdo con los nuevos ingresos, pues anteriormente ya sucedió lo mismo con otros personajes de la farándula peruana que pasaron por el reality de cocina.

‘Peluchín’ habló sobre el tema

Luego de darse a conocer la acción que tomó Latina sobre la publicación del ingreso de Ezio Oliva y Karen Schwarz, el popular ‘Peluchín’ habló sobre el tema en su programa. Recordemos que Rodrigo González tiene una disputa legal con Schwarz por haberle dicho «mosquita muerta». Y es que esta enemistad no ha cesado hasta el momento. Por tal motivo, el polémico conductor de «Amor y Fuego» no dudó en hablar sobre lo sucedido en las redes sociales.

«Acaban de cerrar los comentarios de la publicación en la que le piden al público qué les parece el ingreso de ellos (Ezio y Karen) a El Gran Chef. Mira, ya no se puede comentar porque no había ni un solo comentario positivo para pedir que ingresen ellos al show (…) Solamente habían comentarios de rechazo, de mala idea, de no se les ocurra llevarlos», sostuvo el popular Peluchín.