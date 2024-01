«No me avergüenzo de nada»: Juliana Oxenford reafirma el distanciamiento con su padre

Juliana Oxenford participó en una entrevista exclusiva para el podcast llamado ‘Café con la Chevez’. Durante la conversación, abordó el tema de su relación distante con su padre, Marcelo Oxenford. La periodista reconoció que su padre no la ama ni respeta, pero asumió la responsabilidad al admitir sus propias fallas en sus declaraciones públicas. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Juliana Oxenford reflexionó sobre sus declaraciones

La periodista volvió a referirse sobre sus declaraciones que exponían la relación distante con su padre. Por tal motivo, ella reconoció que debió usar otras palabras, pero no se arrepiente de lo que reveló. Y es que Juliana Oxenford siempre se ha caracterizado por ser muy directa en sus palabras y, en esta ocasión, no hay algo de lo que se arrepienta.

“De algunas cosas, más que arrepentirme, debí decirlas de otra manera, pero no me avergüenzo de nada y no siento ningún tipo de culpa por nada. Se me preguntó por un tema relacionado a mi familia y yo respondí con la naturalidad que me caracteriza. Yo a estas alturas de mi vida, mamá de dos hijos, casada, con un séquito de gente que me quiere y que me odia, personas en las que encuentro un respaldo, yo no odio a la gente”, dijo la periodista.

No odia a nadie

La expresentadora del ya desaparecido programa en ATV, ‘Al Estilo de Juliana’, enfatizó que no alberga odio hacia ninguna persona. Simplemente respondió a una pregunta sobre su situación familiar y compartió sus verdaderos sentimientos al respecto. Incluso durante la entrevista, Juliana hizo referencia a su media hermana Lucía.

“No es que tú que odias que te peleas con tu hermano, soy un ser humano y quien no tiene conflictos familiares. Se me preguntó del tema y pude haber dicho de ese asunto, no voy a hablar, pero sí, hablo, pregúntenme lo que quieran, pero si hablo, pregúntenme lo que quieran y hablo no tengo ningún problema”, agregó.

Recordemos que durante la entrevista con «Café con la Chevez», Juliana Oxenford dio detalles de la distante relación que tiene con su padre Marcelo Oxenford, lo cual no pasó desapercibido por sus fuertes revelaciones.

“Hay gente que dice que lo odio, no lo odio. Me dio la vida. Soy parte de él, aunque no sea parte de su vida, soy parte de su genética (…) Lo natural sería que todos los padres amen a sus hijos, pero hay padres que no aman a sus hijos. Es lo que me tocó. Tengo hermanas que me aman. Me quiere mucha gente, tengo el amor de mi familia y lo más grande que tengo que son mis hijos”, admitió en ese momento.