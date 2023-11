“No me caía, pero ahora soy Team Tilsa” Usuarios respaldan a Tilsa Lozano tras pasar a la semana final

La cuarta temporada de “El Gran Chef Famosos» se encuentra en la recta final. Ante ello, Tilsa Lozano ha logrado pasar a esta última etapa. Ella fue una de las participantes más polémicas cuando se anunció su ingreso. Incluso, muchos internautas criticaron al programa por la participación de la exvengadora. Sin embargo, tal parece que Lozano se ha ganado el cariño de la audiencia, pues ha reflejado gran esfuerzo durante el reality culinario. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Tilsa Lozano se confiesa tras ingresar a la semana final

A lo largo de la competencia de «El Gran Chef Famosos», Tilsa Lozano ha demostrado su compromiso con el programa, pues en cada capítulo se evidencia su interés por mejorar. Ante ello, muchos internautas en redes sociales lo han notado y aplaudido. Recordemos que la exvengadora recibió muchas críticas cuando se supo que ingresaría al programa. Sin embargo, ahora recibe todo el apoyo de los seguidores del reality culinarios, quienes esperan verla en la final.

@latina.pe 🗣 «SOY RESILIENTE» 🥹👏 Tilsa Lozano, la primera clasificada a la semana final de la competencia, habló de la fuerte quemadura que sufrió mientras daba todo de sí en la preparación de su plato en ElGranChefFamosos. Asimismo, dio detalles de su participación y los momentos que más la marcaron. ➡Mira @El Gran Chef Famosos a través de la señal de Latina y Latina.pe 🍽 📺 ♬ sonido original – Latina Televisión

Por tal motivo, Tilsa Lozano se atrevió a contar algunos detalles sobre su recorrido en el programa. De igual forma, detalló los motivos por los cuales buscó mejorar y se impuso ante los obstáculos. «Sí, Valentina (su hija) no solo me ha llevado a este punto de la competencia, sino que por Valentina decidí ingresar a la competencia», contó sobre quien la motivó a entrar al reality culinario.

«Yo creo que soy resiliente. No solo en la cocina, lo he sido siempre en mi vida lo que han podido ver y lo que no. Creo que de eso se trata la vida, de caerse y de levantarse porque cuando te levantas después de una caída, te levantas más fuerte. Te lo prometo», sostuvo la exvengadora sobre las cualidades que le han permitido seguir en el programa.

Usuarios la respaldan

Cuando Tilsa Lozano había sido anunciada como nueva participante de «El Gran Chef Famosos», muchos usuarios en redes sociales se mostraron en desacuerdo. Sin embargo, ahora muestran todo lo contario, pues la exvengadora ha demostrado que busca mejorar y estuvo comprometida con la competencia, desde un principio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tilsa Lozano (@tilsa_lozano)

«No me caía, pero ahora soy Team Tilsa», «La quiero ver en la final», «Tilsa se esmera mucho para hacer las cosas bien», «A mi me cae bien. Es ella misma. Su personalidad es agradable», «No le tenía fe, pero ahora ¡vamos Tilsa!», «Bien Tili, se ve que quiere ganar, porque cocina, aprende y sigue las indicaciones», «Mi favorita», fueron algunos de los comentarios de los internautas en redes sociales.