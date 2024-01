«No me gusta escuchar mi música»: Brunella Torpoco confiesa que no le agrada como canta [VIDEO]

La cantante Brunella Torpoco se ha convertido en una artista de salsa muy querida por su forma de ser y su voz. Aunque, hace unos días la misma salsera ha confesado que no le gusta su manera de cantar, ni escuchar su música.

Te puede interesar leer: ¡Se robó el show! Niña cantó junto a Azucena Calvay el tema ‘Mix Dejar de Amarte’ [VIDEO]

¡A Brunella Torpoco no le gusta escucharse!

Brunella Torpoco ha ganado fama hace un par de años, gracias al público en las redes sociales. La joven cantante estuvo en una conversación con Carlos Orozco en su programa OUKE en vivo, donde confesó algo que dejó intrigados a los usuarios.

En medio de la conversación, un fan dejó un comentario para la cantante donde dice: «Brune no me gusta tu música, pero me encantas tú». Rápidamente, la cantante de salsa confiesa que piensa igual: «Sí, a mí también, pienso igual que tú».

Casi de inmediato, Brunella Torpoco decide explicar más y agrega: «Es la primera vez que voy a decir, no me gusta como canto. No me gusta escucharme, no me gusta escuchar mi música, pero me gusta como soy como persona».

«Tú eres la que ve un video tuyo, lo pide que lo cambie», pregunta Carlos Orozco y Brunella Torpoco afirma asentando con la cabeza. Luego, comenta que le gusta los grupos como El Gran Combo, el Grupo Niche, los boleros, la cumbia, la chicha. «Me gusta Armonía 10 y Agua Marina son mis favoritas», afirmó.

Finalmente, Carlos Orozco agrega que la voz de la cantante son aquellas que al público le gusta porque les da sed. Por ello, es que se ha convertido en una de las favoritas a nivel nacional y sigue con grandes éxitos.

Te puede interesar leer: Yrma Guerrero compartió un divertido trend de TikTok: «Buena y bonita, pero barata nada»

Estrena ‘La Tirana’

La intérprete de ‘Mix Guarachas’ es una cantante que ha logrado avanzar a grandes pasos en la música peruana. Desde que ganó popularidad, Brunella Torpoco ha trabajado arduamente en su carrera musical sacando más temas exitosos.

Brunella estrenó el videoclip de ‘La Tirana’ en su canal de YouTube. Este videoclip fue grabado durante dos días completos en Europa y pertenece originalmente a ‘La Lupe’, pero el arreglo fue realizado por el equipo de Brunella Torpoco.

Des que lanzó el tema hace un par de días, la cantante de salsa ya ha superado los 28 mil reproducciones. Los seguidores de Brunella Torpoco les ha encantado este nuevo éxito musical que hace bailar y gozar.