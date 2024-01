«No me gusta la canción que cantará»: Cint G cuestionó el tema de Ruby Palomino en Viña del Mar

En una declaración reciente, Cint G, la hija de Tongo, ha comunicado de manera contundente su determinación de continuar postulándose al Festival de Viña del Mar. No obstante, la artista ha comentado sobre la participación de Ruby Palomino en la competición folclórica y ha expresado su descontento con la canción que presentará. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cint G seguirá postulando a Viña del Mar

Cinthia Gutiérrez, también conocida como Cint G, dio detalles acerca de su inscripción en el Festival de Viña del Mar. Ella hizo hincapié en que cometió un error al registrarse en la categoría folclórica, ya que su estilo musical está más orientado hacia el pop.

“Me robaron la gaviota ja, ja, ja… No, la verdad yo creo que cometí un error al postular a la categoría folclórica porque lo mío (su música) está más orientado al pop, no tanto al folclore. Entonces, yo postulé a esa categoría y lo cierto es que tuve que haber postulado a la categoría internacional”, señaló para un medio local.

Criticó la canción que interpretará Ruby Palomino

Por otro lado, hizo observaciones sobre la presencia de Ruby Palomino en el festival de música. En tal sentido, ella indicó que la elección de canción por parte de la cantante no es adecuada para la competición.

“Ella (Ruby Palomino) canta excelente, es algo que no se puede negar, pero la canción siento que no fue lo que yo esperaba, siento que pudo ser una mejor canción. No sé quién habrá sido la persona que compuso la canción, pero no me agradó tanto a mí. Pero la forma de interpretar, la forma de cantar está muy lindo, Ruby es una gran artista y tiene toda mi admiración.”, indicó la hija del recordado Tongo.

De igual forma, aprovechó para recordar la muerte de Pedro Suárez Vértiz, la cual le afectó mucho, pues ella lo admiraba en gran medida. En ese sentido, decidió brindarle un merecido homenaje interpretando una de sus más famosas canciones.

“Yo era muy seguidora de Pedro Suárez Vértiz. Fue el primer artista y el único artista que me mandó un mensaje de solidaridad cuando pasé uno de los momentos más difíciles de mi vida, que fue la pérdida de mi papito. Es más, él dijo: ‘Apoyen a la hija de Tongo’. Es un gesto que nunca voy a olvidar porque fue empático conmigo, a pesar de que no éramos cercanos”, contó.