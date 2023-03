«No me importa, no gastaré tiempo limpiando mi imagen», dijo Piqué sobre polémica con Shakira

Compartir Facebook

El ex jugador Gerard Piqué nuevamente habló sobre la polémica que se provocó a raíz del éxito musical de Shakira.

Esta vez Gerard quiso multiplicar por cero toda la polémica que viene desatando a raíz de las declaraciones de Shakira en sus éxitos musicales.

Es así que Gerard no tuvo pelos en la lengua y a pesar de no mencionar su nombre de un fuerte mensaje.

«Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad», indicó.

Además, recalcó que está enfocado en preservar la seguridad e integridad de sus hijos para que no se vean envueltos en esta polémica.

En todo momento el ex jugador ha remarcado que es fiel a sus convicciones es por eso que prefiere no responderle a todos sus haters y quiere enfocarse en sí mismo y en las personas que lo estiman.